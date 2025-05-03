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Borealis
Borealis и организации, системы, технологии, персоны:
|Сибур Холдинг - НИОСТ - НИО Сибур-Томскнефтехим 22 1
|Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 466 1
|BP - British Petroleum 182 1
|Сибур Холдинг - ЗапСибНефтехим 22 1
|Aspen aspenONE 27 1
|Team Fortress - компьютерная игра 38 1
|Aspen Mtell 5 1
|Valve Software - Half-Life - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 54 1
|Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 399 1
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