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Borealis



03.05.2025 Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет 1
05.11.2020 «Сибур» одним из первых в мире внедрил систему цифрового моделирования в нефтехимическое производство 1
16.05.2018 Borealis выбрала Aspen Mtell для прогностического обслуживания с целью повышения надежности производства полиэтилена 1
03.10.2007 Half-Life 2 : Episode Three в журнале РС Gamer 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Borealis и организации, системы, технологии, персоны:

Aspen - AspenTech - Aspen Technology - Аспен Технолоджи 61 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1524 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 87 1
Box inc - box.com - box.net 363 1
Бука - Buka Entertaiment 482 1
Сибур Холдинг - НИОСТ - НИО Сибур-Томскнефтехим 22 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 466 1
BP - British Petroleum 182 1
Сибур Холдинг - ЗапСибНефтехим 22 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3023 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52317 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13638 1
Энергетика - Реактор - устройство, действующее на основе различных типов реакций (физических, химических, биологических и т. п.) 248 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31618 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6430 1
PC game - Arcade game - Arcade genre - Аркады - аркадный игровой процесс 379 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6805 1
PC game - Shooter - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1032 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12237 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20406 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1386 1
Aspen aspenONE 27 1
Team Fortress - компьютерная игра 38 1
Aspen Mtell 5 1
Valve Software - Half-Life - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 54 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 399 1
Борисова Дарья 2 1
Тутов Сергей 1 1
Бушков Владимир 1 1
Pietri Antonio - Пьетри Антонио 11 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 729 1
Тихий океан - Марианская впадина 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 148021 1
Швеция - Королевство 3641 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 953 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52490 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 658 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16641 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5926 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11096 1
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