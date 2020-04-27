Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Team Fortress компьютерная игра

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


27.04.2020 В интернет утекли исходники легендарной игры Counter-Strike. ПК по всему миру в опасности 2
17.08.2018 Intel выпустил россыпь крошечных ПК 1
29.10.2014 На пользователей Steam охотится очередной троян 2
13.08.2013 Шлем Oculus Rift глазами команды CNews.ru 1
05.12.2008 "Антология COUNTER-STRIKE. Специальное издание" в печати 1
27.11.2008 "Антология COUNTER-STRIKE" скоро в продаже 1
10.04.2008 Открыта регистрация на BUKA 4GAME open 2008 1
21.02.2008 Победители The Game Developers Choice Awards 1
21.01.2008 Battlefield Heroes этим летом 1
10.01.2008 Бесплатный Portal для обладателей GeForce 1
13.12.2007 Первый турнир по Team Fortress 2 2
01.11.2007 Видеоподкаст "Боевого Народа" 1
01.11.2007 GD Team на "Игромире" 1
10.10.2007 Orange Box уже в продаже 2
04.10.2007 Orange Box уже в Steam 3
03.10.2007 Half-Life 2 : Episode Three в журнале РС Gamer 1
01.10.2007 Вышло обновление для драйверов Catalyst 7.9 1
28.09.2007 Русский Orange Box "на золоте" 3
28.09.2007 Превью Team Fortress 2. Кровожадные мультяшки 2
12.09.2007 Team Fortress 2: Видео 3
25.08.2007 Half-Life 2: Orange Box. Видео 2
24.08.2007 Team Fortress 2: Видео 2
16.08.2007 Team Fortress 2: Видео 2
14.08.2007 Half-Life 2: Episode 2. Скриншоты 1
08.08.2007 Half-Life 2: Orange Box. Русская комплектация 2
17.07.2007 Half-Life 2: Orange Box в России 2
15.06.2007 Half-Life 2: Episode 2 выйдет в октябре 1
24.05.2007 Valve: мы останемся независимыми 1
21.05.2007 Half-Life 2: Black Box не будет 1
16.05.2007 Half-Life 2: Episode 2. Скриншоты 2
24.04.2007 Half-Life 2: Episode Two. Информация 2
14.02.2007 Поток скриншотов от Valve 3
08.02.2007 Half-Life 2: Episode 2 следующей зимой 2
18.01.2007 Half-Life 2: Episode Two выйдет следующим летом 1
18.01.2007 Оранжево-черный Half-Life 2 2
26.01.2004 ФБР - в погоне за кодом Half-Life 2 1
11.01.2002 IT-тенденции: кибер-суд, платный Napster и мыльные пузыри 3
10.01.2002 “Мыльные пузыри-2001”: памятник несбывшимся мечтам хай-тека 2

Публикаций - 39, упоминаний - 65

Team Fortress и организации, системы, технологии, персоны:

Valve Software 254 17
Бука - Buka Entertaiment 493 9
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 7
Box inc - box.com - box.net 375 4
EA - Electronic Arts 1317 4
Microsoft Corporation 25775 3
Hobby world - 4game - Фогейм 24 2
Dr.Web - Доктор Веб 1294 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Sony 6739 2
Netcraft 61 1
EA DICE 165 1
GDTeam - CyberCrew 46 1
Monster Worldwide - TMP Worldwide - Monster.com 72 1
Bandai Namco Entertainment - D3 Inc - D3 Publisher - Culture Publishers 10 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Apple Inc 13156 1
Intel Corporation 12811 1
HP Inc. 5883 1
Adobe Systems 1597 1
Yahoo! 3726 1
Tencent 190 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 1
Nintendo 823 1
Epic Games 172 1
Verisign 362 1
Blizzard Entertainment 343 1
Canyon Technology Group 53 1
Google LLC 12690 1
Nvidia Corp 4002 1
Microsoft - Activision Blizzard 511 1
Oculus VR 79 1
SpyLOG 83 1
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 1
Лента - Монетка - торговая сеть 69 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Kickstarter 136 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
Borealis 4 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 2
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 1
U.S. SS - the United States Secret Service - Секретная служба США 32 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
НПКЛ - Национальная Профессиональная Киберспортивная Лига 4 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 17
Black Box - имитация атаки на общедоступные ресурсы заказчика 48 7
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 4
PC game - Arcade game - Arcade genre - Аркады - аркадный игровой процесс 397 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 3
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2721 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 2
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 2
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 2
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1433 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1277 1
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 1
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 562 1
DivX - видеокодек 431 1
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер - H/PC - Handheld PC - Персональный компьютер, удерживаемый в руке 1418 1
Cardreader - Кардридер - Картридер 732 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 1
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 987 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1177 1
Фотоплёнка - Photographic film - фотоматериал на гибкой полимерной подложке 77 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1321 1
Valve Software - Half-Life - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 129 27
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 182 12
Apple iPhone 6 4861 7
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 6
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 6
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 5
Microsoft Windows XP 2431 3
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 127 2
2K Boston Bioshock - Компьютерная игра (Шутер) 125 2
Gearbox Software - Duke Nukem Forever 49 2
Microsoft Windows 16882 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 2
Epic Games - Unreal Engine 337 2
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 263 2
EA Mass Effect - компьютерная игра 135 1
EA Battlefield - Компьютерная игра 295 1
Nintendo - The Legend of Zelda - компьютерная игра 58 1
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 342 1
CrossFire - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 36 1
Ubisoft - Massive Entertainment World in Conflict - Компьютерная игра - Стратегия в реальном времени 62 1
Sony Interactive Entertainment - Bungie Studios - Halo - компьютерная игра - шутер от первого лица 142 1
Epic Games - Gears of War - Компьютерная игра - Шутер от третьего лица 121 1
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 453 1
Funcom - Age of Conan - компьютерная онлайн-игра 116 1
CD Projekt RED - The Witcher - Ведьмак - Компьютерная игра (action) 153 1
DICE - Mirror's Edge - Компьютерная игра (action-adventure) 26 1
AMD Radeon HD 282 1
UMG - Universal Music Group - PressPlay - MusicNet 66 1
HanbitSoft - Hellgate: London 49 1
Microsoft Games for Windows LIVE 23 1
Tencent - Techland - Call of Juarez: Bound in Blood - Call of Juarez: Узы крови - Call of Juarez: Сокровища Ацтеков - Call of Juarez: The Cartel - Call of Juarez: Картель - Call of Juarez: Gunslinger 48 1
Adobe Macromedia Shockwave 39 1
Sony Interactive Entertainment - Naughty Dog - Uncharted 67 1
Linux OS 11533 1
Microsoft Windows 10 1938 1
Apple macOS 2419 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 85 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 1
Intel Core i - Cерия процессоров 534 1
Intel Core - Семейство процессоров 1251 1
Newell Gabe - Ньюэлл Гейб 14 3
Lombardi Doug - Ломбарди Даг 11 2
Garriott Richard - Гэрриотт Ричард 38 1
Miller Scott - Миллер Скотт - персонаж 29 1
Murphy Dennis - Мэрфи Деннис 1 1
Pearson Parker - Пирсон Паркер 3 1
St. Germain Jimmy - Сен-Жермен Джимми 1 1
Kleinsorgen Holger - Кляйнсорген Ольгер 1 1
Meissner Holger - Майснер Хольгер 1 1
Johnson Erik - Джонсон Эрик 2 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Зайцев Михаил 345 1
McVicker Tyler - Маквикер Тайлер 1 1
Johnson Eric - Джонсон Эрик 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 4
Германия - Саксония - Лейпциг 75 1
DACH - немецкоязычные страны - D (Германия, Deutschland), A (Австрия (лат. Austria) и CH (Швейцария, лат. Confoederatio Helvetica) 50 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
США - Калифорния 4829 1
Германия - Бавария - Мюнхен 485 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 1
Китай - Пекин - Beijing 1096 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 415 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 1
Физика - Physics - область естествознания 2940 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 6
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 841 1
Металлы - Золото - Gold 1251 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 498 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 1
Wired - Издание 276 2
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 1
Gamespot 38 1
Gamer Network 15 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Valve Software - Valve News Network 1 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
ИгроМир 125 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще