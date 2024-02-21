Ozon запустил новый раздел проверенных брендов — Ozon Fashion

Ozon запустил новый раздел проверенных брендов — Ozon Fashion. Вход в Ozon Fashion находится на главном экране приложения Ozon — он обозначен иконкой в виде вешалки в нижнем меню. В разделе представлены оригинальные товары категории fashion (мода) от более 2 тыс. ведущих мировых и российских брендов. Среди них — Coccinelle, Calvin Klein, H&M, Adidas, Nike, Guess, TopTop, Elis, 2Mood, Lichi, Belle YOU, Charuel и другие. Клиентам раздела Ozon Fashion доступны как новые сезонные коллекции, так и базовый ассортимент. В течение года раздел будет пополняться новыми брендами и получит новый дополнительный функционал.

В Ozon Fashion есть подборки Top brands с мировыми брендами и витрина Гардероб с российскими дизайнерами. Карточки товаров в новом разделе выполнены в монохромном лаконичном дизайне. Оплатить товары можно уже после примерки или бесплатно вернуть, если товар не подошел.

«Развитие направления Fashion является для нас приоритетом на этот год. Уже сейчас Ozon занимает второе место среди онлайн-площадок в категории Fashion. В прошлом году оборот категории Fashion на Ozon вырос в 2,5 раза. Одежду, обувь и аксессуары на Ozon продают уже более 180 тыс. предпринимателей и брендов — в этом году мы намерены расширить их число еще в 1,5 раза. Одежду и обувь на площадке покупают уже более 25 млн покупателей, что на 60% больше, чем в 2022. Мы продолжим кратно наращивать продажи в Fashion за счет расширения модного ассортимента и улучшения сервиса для клиентов. Раздел Ozon Fashion — важный шаг навстречу покупателям, которые ищут известные бренды и дизайнерскую одежду с гарантией оригинальности и ценят привычное удобство маркетплейса. Ассортимент нового раздела сформировали эксперты Ozon в fashion-индустрии, выбирая действительно известные бренды и перспективных российских дизайнеров», — отметила Илоанга Ершова, директор по развитию бизнеса Ozon Fashion.

Ozon постоянно совершенствует меры по борьбе с контрафактной продукцией. Весь ассортимент категории одежда, обувь и аксессуары проходит проверку, а для раздела Ozon Fashion проводится дополнительная проверка документов на бренды для существующих и для новых продавцов, утверждают представители маркетплейса.