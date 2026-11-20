Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ozon Fashion
В феврале 2024 года маркетплейс запустил в приложении Ozon раздел проверенных брендов Ozon Fashion. До недавнего времени в разделе находились только товары от известных международных брендов и российских дизайнеров. Теперь на базе раздела появилась полноценная специализированная платформа Ozon Fashion, где собраны все товары в категории Fashion - одежда, обувь и аксессуары.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Ozon Fashion и организации, системы, технологии, персоны:
|Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2911 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.