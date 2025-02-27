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Ногай Екатерина
|27.02.2025
|Более 85% новых международных брендов в России делают ставку на онлайн 1
Ногай Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:
|Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 50 1
|Baseus 21 1
|Transsion Holdings - Tecno Mobile 230 1
|Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 617 1
|Yandex - Яндекс 7485 1
|Haier - Casarte 5 1
|Яндекс.Маркет 969 1
|Южная Корея - Республика 6680 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146164 1
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