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Ногай Екатерина


27.02.2025 Более 85% новых международных брендов в России делают ставку на онлайн 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Ногай Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 50 1
Baseus 21 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 230 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 617 1
Yandex - Яндекс 7485 1
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 51 1
Haier - Candy Group - Канди 98 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 71 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1379 1
GFG - Lamoda - Купишуз 167 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 868 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 682 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2417 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2321 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5131 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1068 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3049 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12157 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67229 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4441 1
Haier - Casarte 5 1
Яндекс.Маркет 969 1
Южная Корея - Республика 6680 1
Россия - РФ - Российская федерация 146164 1
Fashion industry - Индустрия моды 245 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2285 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5892 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4932 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24362 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 948 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346603, в очереди разбора - 764221.
Создано именных указателей - 170753.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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