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IBC Real Estate усиливает направление цифровой трансформации

В рамках развития и усиления компетенций компании в направлении анализа данных и развития цифровых клиентских продуктов IBC Real Estate объявляет о создании нового структурного подразделения – департамента Цифровой трансформации. Руководителем Digital-направления становится Екатерина Ногай, которая также продолжит руководить департаментом Исследований и аналитики. На должность руководителя департамента Цифровой трансформации назначен Богдан Глебов. Об этом CNews сообщили представители IBC Real Estate.

В зоне ответственности Богдана задачи по запуску цифровых продуктов для клиентов, развитие инфраструктуры для Digital Marketing, а также создание безопасной ИT-среды внутри компании и на внешних ресурсах.

Богдан Глебов окончил МГУ им. М. В. Ломоносова. В области анализа данных и трансформации бизнес-процессов с 2016 г. Начал свой профессиональный путь в X5 Retail Group, где работал над автоматизацией управления ассортиментными матрицами для сети из 600 магазинов. Далее, в 2020 г., продолжил свою деятельность в девелоперской компании Stone, где отвечал за локализацию digital-инфраструктуры и ее управление, формирование платформ данных и их анализ, выстраивание системы оценки операционной эффективности, в т.ч. с применением машинного обучения.

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На должность руководителя департамента Цифровой трансформации назначен Богдан Глебов

«Сегодня мы уделяем пристальное внимание масштабированию бизнеса, особенно разработке высокоэффективной цифровой платформы, которая поможет еще больше расширить спектр и географию услуг нашей компании. Мы продолжаем совершенствовать качество и глубину наших аналитических материалов и стремимся задать в этой области самые высокие стандарты», – сказал генеральный директор IBC Real Estate Алексей Ефимов.

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