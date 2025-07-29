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Кузнецова Юлия
УПОМИНАНИЯ
|29.07.2025
|Интернет-магазины убивают привычную розницу. Магазины закрываются один за другим. Опрос 1
|29.12.2001
|"Белый Ветер" вручил LandRover Freelander 1
Кузнецова Юлия и организации, системы, технологии, персоны:
|Белый Ветер 361 1
|Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14728 1
|Транспорт - Автомобилестроение - внедорожники - off-road vehicle - внедорожные транспортные средства 184 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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