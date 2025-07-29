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Коновалова Светлана
УПОМИНАНИЯ
|29.07.2025
|Интернет-магазины убивают привычную розницу. Магазины закрываются один за другим. Опрос 1
Коновалова Светлана и организации, системы, технологии, персоны:
|Nikoliers - Colliers - Николиерс 16 1
|Zolla - Золла 18 1
|Finn Flare - ФФ Стайл 44 1
|Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 37 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151591 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18092 1
|Беларусь - Белоруссия 5912 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44677 1
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