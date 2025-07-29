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Индексная книга (каталог) CNews*
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Коновалова Светлана


УПОМИНАНИЯ


29.07.2025 Интернет-магазины убивают привычную розницу. Магазины закрываются один за другим. Опрос 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Коновалова Светлана и организации, системы, технологии, персоны:

Nikoliers - Colliers - Николиерс 16 1
Zolla - Золла 18 1
Finn Flare - ФФ Стайл 44 1
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 37 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7706 1
CPC - Cost-Per-Click - цена за клик - PPC - Pay-Per-Click - оплата за каждый клик 79 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12577 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4563 1
Ростех - Швабе - InCity Навигационный комплекс 24 1
FreePik 1231 1
Кузнецова Юлия 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 151591 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18092 1
Беларусь - Белоруссия 5912 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44677 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1750 1
Аренда 2524 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5118 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25149 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5787 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1375696, в очереди разбора - 747910.
Создано именных указателей - 179530.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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