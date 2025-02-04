Шибанов Олег
|04.02.2025
|В ответ на американские санкции Китай начал расследование против Google 1
|21.04.2016
|«Билайн» обучит студентов алгоритмам Big Data 1
Шибанов Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Python - высокоуровневый язык программирования 951 1
|Google Chrome - браузер 1567 1
|Google Android 14068 1
|Bloomberg 1298 1
|NYT - The New York Times 1057 1
|Forbes - Форбс 829 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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