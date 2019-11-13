Microsoft рассказала CNews о новой стратегии в России

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Работа российского офиса Microsoft заметно изменилась за последнее время, рассказали в компании. В частности, кардинально изменился подход к партнерской экосистеме, а сотрудники из Москвы стали активно участвовать в проектах для крупных зарубежных заказчиков.

Новые приоритеты

Как рассказали CNews в Microsoft, Кристина Тихонова, которая возглавила российский офис компании в начале 2019 г., разработала и внедряет в жизнь новую стратегию с несколькими ключевыми направлениями. Одно из них — помощь российским компаниям в решении вопросов цифровой трансформации. Второе — участие в развитии российской ИТ-экосистемы через стратегические коалиции, фокус на индустриальные решения и помощь российским партнерам в глобальном продвижении. Третье — поддержка российских стартапов. И четвертое — содействие росту числа высококвалифицированных ИТ кадров.

Работа с партнерами

Трансформация партнерской экосистемы — один из приоритетов новой стратегии. Наряду с традиционными партнерами — дистрибуторами и интеграторами — Microsoft в России начала развивать стратегические партнерства нового типа, в первую очередь с телеком-операторами. Одни из самых ярких примеров — разворачивание Microsoft Azure Stack в ЦОДах МТС и программа совместных со Сбербанком исследований в сфере искусственного интеллекта и робототехники.

«Если раньше в таких компаниях, как Сбербанк или МТС, мы видели прежде всего потребителей наших решений, то сейчас мы ориентируемся на создание совместных глобальных предложений с этими компаниями путем объединения платформ, — поясняет Анна Кулашова, директор департамента по работе с крупными организациями. — Интеграторы понимают, что на них наступает тот же Сбербанк, он делает огромные инвестиции в ИТ-направлении. На рынке появляются новые интересные модели, разрушающие существующий уклад».

В числе партнеров нового типа в компании также назвали консалтинговые агентства, такие как Accenture, PwC, Ernst & Young.

Президент российского офиса Кристина Тихонова изменила стратегию Microsoft в России

Компания также кардинально поменяла подход к сотрудничеству с независимыми разработчиками, использующими технологии Microsoft. Главная цель преобразований — обеспечить надежность конечного продукта. Теперь вендор проходит с разработчиком весь цикл создания решений: от определения спроса, технического создания и валидации решения, пилотирования, до вывода на рынок. Сотрудники Microsoft имеют личную мотивацию от продажи партнерских решений.

В рамках программы совместных продаж продукты более чем 60 российских разработчиков были включены в глобальный каталог Azure. В их числе — Aggregion (обеспечивает доставку контента для Walt Disney), ChemTech (ПО для оптимизации процессов нефтегазовых и химических компаний), «Робот Вера» (чат-бот на базе ИИ для проведения первичных собеседований при подборе персонала), Bright Box (решение для «подключенных автомобилей», используемое ведущими автопроизводителями).

Часть глобальной команды

В рамках глобальной стратегии трансформации компании с недавного времени сотрудники российского офиса Microsoft больше не фокусируются исключительно на локальных задачах. Так, эксперты из Москвы, такие как Михаил Черномордиков, вовлечены в крупные международные проекты, например, участвуют в реализации проектов для H&M и австралийской сети супермаркетов Coles.

«Люди могут находиться, где угодно, и работают на те или иные рынки в составе гибких команд. У нас есть сотрудники, которые работают на Европу, Ближний Восток и Африку, и наоборот, коллеги из Европы и Америки становятся членами виртуальных команд, работающих на Россию. Раньше такого не было, — уточнила Анна Кулашова. — При этом количество людей, работающих на российских заказчиков и на российский рынок, у нас точно не уменьшается».

Сотрудники российского офиса также участвуют в разработке программных продуктов, например бизнес-решений, для всего мира, таких как Microsoft Dynamics 365.

Динамика в России

Данные о продажах в России компания не раскрывает, сведения о выручке ООО «Майкрософт рус» в компании называют не показательными, так как бизнес Microsoft в России осуществляется через партнеров, которые заключают договоры с ирландским юрлицом (Microsoft Ireland Operations Limited, MIOL). Источники выручки ООО «Майкрософт рус» в российском офисе прокомментировать отказались.

Хотя, как утверждают в компании, бизнес Microsoft в России растет вместе с рынком, а облачное направление его опережает, динамикой сегмента облачных услуг в компании не очень довольны. «Облако в России развивается медленнее, чем нам бы хотелось. Есть большая проблема с доверием, с адаптацией, с пониманием. Мы видим, например, что в Бразилии принятие облака происходит быстрее. Есть отрасли, как ритейл, которые, более активно двигаются в направлении цифровой трансформации. У нас добывающая экономика составляет большую часть, а такие компании чуть менее мобильны, хотя у всех есть программы цифровизации. Плюс российские заказчики достаточно много инвестировали в развитие собственных инфраструктур, что откладывает их переход в облако», — объясняет Анна Кулашова.

Один из негативных факторов для Microsoft в России — это пиратство, которое остается на достаточно высоком уровне в России (62% организаций в стране используют нелицензионное ПО, по данным BSA). «На рынке офисных систем показатель еще выше, но мы рады, что растет осознание рисков использования нелицензионного ПО и это снижает уровень его использования – на наш взгляд, как раз благодаря проникновению облачных продуктов», — заключает Анна Кулашова.