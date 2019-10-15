Сбербанк и Microsoft запустили программу совместных исследований в сфере ИИ и робототехники

Сбербанк и исследовательское подразделение Microsoft Research (MSR) объявили о совместном проекте, в рамках которого компании будут проводить исследования по применению искусственного интеллекта Microsoft для задач робототехники. Цель проекта – научить роботов манипулировать объектами физического мира так же, как это делает человек.

Инженеры-исследователи Сбербанка будут работать вместе со своими коллегами из MSR в Редмонде, США. Объединенная команда будет искать оптимальные способы управления роботами-манипуляторами на основе ИИ-платформы Microsoft. Она объединяет машинное обучение, в частности, метод обучения с подкреплением, и имитационное моделирование в виртуальных мирах для создания автономных ИИ-систем, способных работать в реальном мире. В основе проекта лежит научная разработка лаборатории робототехники Сбербанка в области точной манипуляции объектами разнообразной и непостоянной формы с применением технологий компьютерного зрения и глубокого обучения.

«Искусственный интеллект и робототехника являются стратегическим направлением современных исследований как для коммерческих компаний, так и для государственных научных центров по всему миру. Сбербанк взял на себя лидерство по искусственному интеллекту в программе "Цифровая экономика", и поэтому для нас очень важно использовать лучший мировой опыт в этой сфере. Мы ищем способы для максимально эффективного применения собственных разработок и патентов не только при решении задач банка, но и для реализации стратегических федеральных инициатив в этой области. Именно поэтому мы сотрудничаем с Microsoft – компанией, которая более 25 лет инвестирует в разработку искусственного интеллекта и является одним из лидеров отрасли. Мы гордимся тем, что корпорация Microsoft выбрала нас для проведения совместных исследований. Это говорит о высоком уровне доверия, сложившемся между нашими компаниями, и высоком потенциале наших исследователей. Уверен, что проект станет началом успешного сотрудничества и в других областях исследований Сбербанка, принесет ощутимый результат обеим сторонам», – отметил Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка.

В результате проекта будет усовершенствована система управления робототехническим комплексом, созданным для увеличения производительности труда в процессе пересчета монет. Она состоит из манипулятора, видеокамер и специального захватного устройства. Система призвана облегчить труд и обеспечить безопасность оператора кассово-инкассаторского центра при разгрузке мешков с монетами с передвижной тележки, что приведет к повышению эффективности работы банка, считают в Сбербанке.

Планируется также, что успешные результаты совместных исследований лягут в основу научных публикаций на тему практического применения искусственного интеллекта.

«Сбербанк – лидер цифровой трансформации в России и яркий пример того, что в новой экономике любая компания становится ИТ-компанией. Объединение нашей экспертизы в области ИИ, а также высокий уровень доверия, сложившийся между нами, позволят добиться результатов, которые окажутся значимыми не только для инновационного развития банка, но и для других отраслей российской экономики. Мы уверены, что наши совместные достижения внесут существенный вклад в развитие прикладного ИИ в России и во всем мире», – сказала Кристина Тихонова, президент Microsoft в России.