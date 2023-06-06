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Экс-глава «Яндекс.Маркет» будет руководить Lamoda

Бывший глава «Яндекс.Маркет» Максим Гришаков стал новым главой Lamoda. На этом посту он сменил американца Джери Калмеса, возглавлявшего компанию с 2020 г.

Новый глава Lamoda

Интернет-ритейлер Lamoda, специализирующийся на продаже товаров из сферы моды и красоты, объявил о смене гендиректора. Вместо американца Джери Калмеса (Jere Calmes), им стал Максим Гришаков.

Калмес возглавил Lamoda в 2020 г. Тогда из компании ушел ее основатель Флориан Янсен (Florian Jansen), перешедший на работу в сеть «Магнит». Вместе с ним из компании ушли еще ряд ключевых руководителей.

Чем известен Джери Калмес

Калмес имеет богатый опыт работы в России. В 1990-х он работал в компании FGI Wireless, являвшейся одним из акционеров сотового оператора «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»). В начале нулевых годов Калмис возглавлял столичный филиал «Вымпелкома».

Затем Калмис руководил аптечной сетью «36,6» и фондом Fast Line Ventures, инвестировавшив в интернет старт-апы. В 2013 г. он возглавил сотового оператора «Т2 Мобайл» (торговая марка Tele2)б в период с 2016 по 2019 гг. он руководил российским подразделением Metro Cash & Carry.

Чем известен Максим Гришаков

Максим Гришаков в 2017-2021 гг. руководил маркетплейсом «Яндекс.Маркет». В тот момент данный проект на паритетных началах принадлежал «Яндексу» и Сбербанку. Он также входил в совет директоров «Яндекс.Маркета». В 2020 г. Сбербанк вышел из проекта.

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Фото: eCompass
Новым главой Lamoda стал бывший глава «Яндекс.Маркет» Максим Гришаков

Гришаков также имел опыт работы в таких компаниях, как производитель товаров для женщин Kimberly Clark и ритейлер Spar Retail. Он руководил российским подразделением американского производителя жевательной резинки Wrigley, а последним его местом работы был гипермаркет мебели и товаров для дома Hoff.

Как создавался и развивался Lamoda

Интернет-ритейлер Lamoda был основан в 2011 г. Его ранним инвестором был немецкий фонд Rocket Internet. Позднее его инвесторами стали Международная финансовая корпорация, Aceess Industries, шведский фонд Kinnevik, американская инвестиционная компания JP Morgan и другие.

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В 2014 г. Kinnevik, Access Industries и Rocket Internet договорились об объединении Lamoda с интернет-магазинами из других стран: Dafiti (Латинская Америка), Jabong (Индия), Namshi (Средняя Азия) и Zalora (Австралия и Юго-Восточная Азия). Объединенная компания получила название Global Fashion Group (GFG).

В конце 2022 г. GFG продала Lamoda предпринимателю Якову Панченко, который с 2015 г. владеет сетью универмагов «Стокман». Сумма сделки составила 95 млн евро.

Игорь Королев

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