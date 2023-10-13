Компания «СПАР-Томск» автоматизировала предоставление скидок на продукцию с истекающим сроком годности

Компания «СПАР-Томск» внедрила программный модуль «Сроки годности» от компании CSI (Crystal Service Integration) и решила сразу две задачи: решение позволяет блокировать продажу просроченной продукции, а также оптимизировать процесс предоставления скидки на товар с истекающим сроком годности. Эксперимент по контролю сроков годности проходил при поддержке Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) с февраля по август 2023 г. Об этом CNews сообщили представители CSI.

При сканировании марки на кассе модуль запрашивает дату окончания срока годности в системе цифровой маркировки «Честный знак». Сверив ее с текущей датой и зафиксировав просрочку, он запретит продажу, а кассир предложит покупателю заменить или убрать товар. Решение также передает данные о товарах с истекающим сроком годности в программу автоматизации торговли Set Retail, где автоматически формируются прогрессивные скидки при продаже на кассе — 10%, 20% и 30%. При сканировании товара скидка сразу применяется к чеку, повышая лояльность покупателей.

ИТ-директор ООО «Умный город» (сервис-партнер компании «СПАР-Томск») Николай Молдован: «Решение предотвращает нарушения при торговле маркированными товарами с ограниченным сроком годности и позволяет нам повышать доверие и лояльность покупателей через систему скидок. Мы благодарны ЦРПТ за поддержку в реализации эксперимента и компанию CSI за такое полезное программное решение».

Только за 2022 г. «Честный знак» выявил 43 млн случаев продаж просроченной молочной продукции. Роспотребнадзор принимает меры в отношении торговых сетей, которые ей торгуют. Несколько крупных торговых сетей получили штрафы в 2023 г. на миллионы рублей, чаще всего это была молочная продукция.

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Заместитель генерального директора ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак») Реваз Юсупов: «Разработанное решение будет актуально для каждого магазина, ведь Правительство намерено внедрить автоматическую блокировку просроченной и нелегальной продукции, подлежащей маркировке, на всех кассах страны – речь идет табачной и молочной продукции, упакованной воде и пиве. Использование механизмов системы маркировки «Честный знак» для автоматических проверок полностью закрывает серьезный риск для репутации торговых организаций и дает уверенность покупателям в том, что они защищены от покупки некачественного продукта».

Руководитель кассового направления в компании CSI Андрей Старовойтов: «Вопрос продажи просроченных продуктов, в первую очередь молочных, остро актуален как для ритейлеров и покупателей, так и для надзорных органов. В дополнение к инструментам кассовой системы Set Retail 10, которые позволяют предотвращать нарушения при торговле маркированными товарами, мы сделали новый модуль для проверки сроков годности. Эти технологии помогают ритейлерам избежать проверок и штрафов надзорных органов до 1 млн руб. Уверены, покупатели тоже оценят новую возможность и будут больше доверять магазину, который заботится о них».