Милых Александр


СОБЫТИЯ


09.02.2026 В России упало число спам-звонков от компаний к клиентам 1
30.08.2018 Zenden успешно получила первый цифровой код маркировки Data Matrix 1
18.07.2018 Пять компаний стали первыми участниками пилотного проекта по маркировке обуви 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Милых Александр и организации, системы, технологии, персоны:

ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 241 2
Data Matrix - Дата Матрикс 84 2
Парижская коммуна 6 2
Спортмастер - Sportmaster 194 2
Zenden Group - Дом одежды 65 2
Analpa - ЛС Импорт 4 2
Kari - Кари - сеть магазинов 75 1
Егорьевск-обувь 3 1
Новард Эконика - Женская обувная сеть 22 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6337 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 632 2
Маркировка - Marking 1235 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2458 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73756 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25692 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5667 1
Аксессуары 4133 1
Юсупов Реваз 28 1
Аникин Сергей 1 1
Хаханян Александ 1 1
Поляков Николай 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158259 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46076 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 2
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 835 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2499 1
Fashion industry - Индустрия моды 323 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6371 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1827 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 1
Контрабанда - незаконное перемещение через государственную границу товаров, ценностей и иных предметов 135 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11442 1
