В России стартовала обязательная маркировка молочной продукции с коротким сроком годности

«Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) сообщил о начале третьего этапа цифровой маркировки молочной продукции. К ней подключаются производители молочных продуктов со сроком хранения 40 дней и менее. Регистрацию и учет продукции в государственной системе «Честный знак» прошли почти 100% производителей такой продукции.

Заместитель генерального директора оператора национальной системы маркировки «Честный знак» Реваз Юсупов сказал: «С 20 января, когда началась регистрация участников оборота в системе маркировки, к «Честному знаку» присоединились почти все производители, выпускающие продукцию со сроком годности 40 дней и менее. Они заказали необходимое оборудование, настроили процессы и готовы выпускать товары с кодами маркировки. На сегодняшний день полностью готово более 90 типографий, их мощности покрывают потребности отрасли».

В Молочном союзе России отметили, что отрасль готова: «Молокоперерабатывающие предприятия ответственно подошли к внедрению маркировки на своих производствах и заблаговременно начали подготовку. В настоящее время они донастраивают процессы, чтобы с 1 декабря начать поставки своей продукции в торговые сети. На большинстве предприятий уже завершены пуско-наладочные работы, производственные линии готовы».

Готовность к маркировке подтвердили производители. «Наша компания полностью готова к 1 декабря. Все оборудование установлено и проведены тесты. К обязательной маркировке мы подготовились заранее, так как у нас был первый и второй этап молочной продукции. Под третий этап у нас подпадает молочная продукция со сроком хранения 40 дней и менее, в том числе творог, сметана, йогурт, сливки. В процессе подготовки маркировки нам была оказана поддержка со стороны специалистов отраслевых министерств, оператора маркировки», – сказал вице-президент ГК «Чистая линия» Армен Бениаминов.

С 1 декабря начнется выпуск маркированной продукции и в агрокомплексе им. Н.И. Ткачева. «На третьем этапе у нас запускается 24 линии. Объём производства в сутки – 350 тыс. единиц продукции. И первый, и второй этап маркировки отработали с компанией-интегратором «Трекмарк». В основном маркируем типографским способом, при этом небольшое количество нанесем своими силами. К 1 декабря наша компания готова в полном объёме», – сказал заместитель генерального директора по пищевым производствам агрокомплекса им. Н.И. Ткачева Юрий Ейбоженко.

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В группе компаний «Доминант» запущена маркировка на 22 линиях. «ГК «Доминант» готова к запуску с 1 декабря третьего этапа маркировки молочной продукции со сроком годности менее 40 дней. Мы в штатном режиме прошли предыдущие этапы. Так как у нас уже был опыт, приобретенный при внедрении двух первых этапов маркировки, все вопросы решали уже заранее, чтобы избежать, к примеру, задержек в поставках оборудования. Незначительные ошибки, которые были нами ранее допущены, мы учли на этом этапе, и теперь достаточно гладко все запускается. На сегодняшний день у нас запущено 22 линии», – сказала представитель ГК «Доминант» Наталья Кэлугэряну.

Группа компаний «Молочный кит» начала подготовку в начале года и готова наносить коды на продукцию. «Полевской молочный комбинат и Богдановичский городской молочный завод, принадлежащие ГК «Молочный кит», полностью готовы к третьему этапу маркировки молочной продукции, который стартует 1 декабря 2021 г. Всю процедуру по маркировке мы начали еще в начале 2021 г. У нас 15 линий на ПМК и девять линии на БГМЗ, и к 1 декабря все они готовы», – отметил представитель ГК «Молочный кит» Алексей Крылосов.

Цифровая маркировка молочной продукции началась в России с 1 июня 2021 г. для категорий сыров и мороженого. С 1 сентября требования стали обязательными для продукции со сроком хранения свыше 40 суток, а с 1 декабря – для товаров со сроком годности 40 дней и менее. Для фермеров, которые будут продавать продукцию напрямую или через розницу, маркировка станет обязательной с 1 декабря 2022 г.