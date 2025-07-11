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Крылосов Алексей


УПОМИНАНИЯ


11.07.2025 «Контур» и «Молочный кит» объединяют усилия для цифрового развития ​ 1
01.12.2021 В России стартовала обязательная маркировка молочной продукции с коротким сроком годности 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Крылосов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

ТрекМарк 6 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 226 1
Молочный кит ГК 2 1
ПМК - Полевской молочный комбинат 1 1
Чистая линия 4 1
БГМЗ - Богдановичский городской молочный завод 1 1
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 61 1
РСПМО - Российский cоюз предприятий молочной отрасли - Молочный союз России 1 1
Маркировка - Marking 1141 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 528 1
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Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1778 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 423 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25037 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371324, в очереди разбора - 749636.
Создано именных указателей - 178304.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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