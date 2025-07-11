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Крылосов Алексей
УПОМИНАНИЯ
|11.07.2025
|«Контур» и «Молочный кит» объединяют усилия для цифрового развития 1
|01.12.2021
|В России стартовала обязательная маркировка молочной продукции с коротким сроком годности 1
Крылосов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Молочный кит ГК 2 1
|ПМК - Полевской молочный комбинат 1 1
|Чистая линия 4 1
|БГМЗ - Богдановичский городской молочный завод 1 1
|Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 61 1
|Юсупов Реваз 25 1
|Кэлугэряну Наталья 1 1
|Ейбоженко Юрий 1 1
|Бениаминов Армен 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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