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Власти хотят пометить российскую микроэлектронику, чтобы за ней следить

Минпромторг хочет обязать производителей и импортеров электронно-компонентной базы маркировать продукцию в обязательном порядке. Также ведомство может ввести утилизационный сбор для отдельных видов продукции. Однако нововведения могут привести к росту цен на электронику и задержки ее поставок, считают участники рынка.

Маркировка микроэлектроники

Минпромторг планирует ввести обязательную маркировку электронно-компонентной базы (ЭКБ), а также ее комплектующих для производителей и импортеров электроники. Помимо этого ведомство может ввести утилизационный сбор для отдельных видов продукции, пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники. Предполагается, что маркировка будет осуществляться через систему, оператором которой будет «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) — оператор системы прослеживаемости многих других промаркированных промышленных товаров в России.

По словам источников издания, до конца 2021 г. Правительство определит перечень элементов ЭКБ, который попадет под маркировку. К тому же сроку планируется протестировать вышеупомянутую систему контроля оборота радиоэлектронной продукции.

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Правительство планирует ввести обязательную маркировку микроэлектроники

Однако, как рассказали собеседники «Коммерсанта», разумнее вводить маркировку конечных устройств, например, компьютеров, серверов и пр., а не отдельных компонентов товаров. Иначе это привет к росту цен и сроков поставок электроники. При этом участники рынка предлагают маркировать только зарубежную продукцию, а также устройства дороже определенной стоимости.

Эксперимент по маркировке микроэлектроники предположительно запланирован на 2022 г., его итоги будут подведены в первом квартале 2023 г. Сам Минпромторг это проект изданию прокомментировать отказался.

Для чего это необходимо

Меры Минпромторга помогут повысить поступление налогов в бюджет, а также снизить коррупционные и контрафактные риски, отмечают в Ассоциации разработчиков и производителей электроники в разговоре с «Коммерсантом». Однако, если перечень устройств окажется слишком широким, это может грозить производственными проблемами, добавляют в ассоциации.

Маркировка также может быть использована для применения в 2023 г. утилизационного сбора с применением разных условий для российских и иностранных производителей, уточняют в «Микроне».

Цифровая маркировка товаров

Напомним, с 1 июля 2020 г. в обязательном порядке уже была внедрена маркировка товаров в отношении всех лекарств, обуви и сигарет на российском рынке, а позже распространится и на духи, товары легкой промышленности, напитки и молочную продукцию — как на самые подделываемые товары. Ранее маркировка была введена в отношении сигарет, меховых изделий и обуви. Их маркировка осуществляется в системе «Честный знак». При этом ЦРПТ выступал одним из юрлиц проекта по созданию данной системы.

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Безопасность

Вышеупомянутая платформа ЦРПТ на 50% принадлежит «Юэсэм технологии» (на 49%, по данным ЕГРЮЛ, принадлежит Алишеру Усманову), 25% владеет полностью принадлежащее Александру Галицкому «Элвис-плюс групп», а оставшиеся 25% находятся у входящего в «Ростех» концерна «Автоматика».

В апреле 2021 г. CNews упоминал ИТ-инвестора Галицкого в контексте создания двух компаний, имеющих отношение к организаторам проекта маркировки и прослеживаемости товаров в России. Речь идет о компании «Открытые цифровые платформы» (49,8% принадлежит ИТ-предпринимателю Анатолию Гавердовскому, 25,1% — Галицкому и столько же — «Юэсэм телеком», которая принадлежит Усманову). При этом ранее учредителем данной компании выступал ЦРПТ. Вторая компания «Цифровые налоговые технологии» принадлежит на 47,9% долей Гавердовскому и 16% — Галицкому.

На данный момент компании с участием Галицкого пока в публичном поле замечены не были. При этом вышеупомянутые участники не смогли прокомментировать участие в данных проектах. Судя по данным из открытых источников, Анатолий Гавердовский в 2019 г. был главным конструктором ЦРПТ. Ранее он также выступал вице-президентом и руководителем операций в странах СНГ компании Epam.

Кристина Холупова

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