Безопасность
Взлом доверия: история расследования атаки на компанию через филиал
Бизнес
Что может рассказать анализ трафика
ИТ-бизнес
В чем преимущество SSD перед HDD и какие технологии доступны на данный момент?

Спецпроекты

ИК «ЛОКО-Инвест» внедрила «Синтегро ОСБУ»

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

«Синтегро консалтинг» объявила о внедрении «Синтегро ОСБУ» ИК «ЛОКО-Инвест». До проекта с «Синтегро консалтинг» ИК «ЛОКО-Инвест» вела учёт по ОСБУ в нескольких отдельных системах: для бухгалтерского учёта, налогового учёта и управления ценными бумагами.

Для получения справочной информации по финансовым инструментам и сделкам по ценным бумагам инвестиционной компании приходилось выгружать с сайта «Национального расчетного депозитария» (НРД) файл формата xml и загружать в свою систему.

Инвестиционной компании нужно было создать единую учётную систему и настроить автоматическую загрузку информации с сайта НРД.

Руководитель проекта со стороны «Синтегро консалтинг» Денис Марчук отметил: «Использование «Синтегро ОСБУ» позволило уйти от использования трёх систем: весь необходимый функционал есть в ней. Также мы решили проблему «ручной» выгрузки-загрузки файла от депозитария. Теперь сотрудники клиента подключаются к базе данных НРД напрямую».

Функция подключения к базе данных депозитария появится в ближайших релизах «Синтегро ОСБУ» и будет доступна всем клиентам.

Главный бухгалтер ИК «ЛОКО-Инвест» Татьяна Волкова сказала: «По плану работ предполагалось, что специалисты Синтегро проверят работу блоков системы на данных января 2019 года, а мы самостоятельно внесём данные с февраля по июнь. Фактически Синтегро выполнил работы быстрее, и мы смогли перенести больше данных – по октябрь включительно. Мы довольны работой проектной команды Синтегро и результатами проекта. Сейчас наше сотрудничество продолжается в рамках договора поддержки».

Другие материалы рубрики

Российский искусственный интеллект загнали в рамки. Утверждены два первых ГОСТа

Система госзакупок сломалась после перехода на СПО

Отечественный Linux «Альт» поставили на 20 тыс. медицинских ПК и серверов по всей России

Как государство тратит 555 миллиардов на ИКТ-инфраструктуру, и в чем не повезло «Ростелекому»

«Ростелеком» и НИИ «Восход» оцифруют Генпрокуратуру за 13 бюджетных миллиардов

В России впервые внедрен робот, который подбирает персонал по местоположению

Техника

Лучшие камеры 2019 года: выбор ZOOM

Идеи новогодних подарков: лучшие камеры видеонаблюдения

Идеи новогодних подарков: лучшие смартфоны

Обзор JBL Flip 5: возьми музыку с собой
Показать еще
Событие месяца

Вручены награды CNews AWARDS 2019: люди, технологии, проекты

Тема месяца

Обзор: ИТ-тренды CNews 2020

Индексы «ИТ-тренды CNews 2020» и «ИТ-тренды CNews 2020 Реальный сектор».

Александр Крамаренко, Лыткаринский арматурно-изоляторный завод: Как перестать топить печку ассигнациями Алексей Петунин, SAP: Компьютерное зрение и искусственный интеллект стали для бизнеса повседневностью