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Бизнес Инвестиции и M&A
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МТС закрыла книгу заявок по биржевым облигациям 002Р-11, увеличив объем размещения в полтора раза

МТС объявляет о закрытии книги заявок на размещение биржевых облигаций серии 002Р-11 с финальным объемом размещения – 15 млрд руб. Номинальная стоимость облигаций составляет 1000 руб., купонный период — 30 дней, цена размещения — 100% от номинала. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сбор заявок на покупку облигаций состоялся 23 мая 2025 г. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил снизить маркетинговый ориентир ставки купона с 20% до 19% и в полтора раза увеличить первоначально заявленный объем размещения — с 10 млрд руб. до 15 млрд руб.

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«С начала года МТС разместила пять выпусков облигаций общим объемом 90 млрд руб., направив их на рефинансирование текущего долга. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил компании увеличить объем размещения при снижении ставки купона, зафиксировав минимальный уровень размещения для корпоративных облигаций с сопоставимым сроком», — сказал директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.

Облигации включены в котировальный список первого уровня Московской Биржи. Ожидается присвоение бумагам кредитного рейтинга от агентств «Эксперт РА», НКР и АКРА. Организаторами выпуска выступили «АЛОР Брокер», ООО «Джи Ай Солюшенс», БК «Регион», Россельхозбанк, ИФК «Солид», агент по размещению – БК «Регион».

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