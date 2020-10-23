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Банк «Открытие» выступил организатором размещения рублевых облигаций «ЭР-Телеком холдинга»

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Банк «Открытие» выступил одним из организаторов размещения нового выпуска облигаций «ЭР-Телеком холдинга» серии ПБО-04 объемом 7 млрд рублей на 2 года.

Значительный спрос со стороны широкого круга инвесторов позволил закрыть книгу заявок по нижней границе маркетируемого диапазона по ставке купона 7,90 – 8,15% годовых при увеличении объема размещения с первоначальных 3 млрд до 7 млрд рублей. Финальная ставка купонов была зафиксирована на уровне 7,90% годовых.

В размещении приняли участие все основные категории институциональных инвесторов (УК, банки, инвестиционные компании), а также ритейл-инвесторы. Общий объем спроса превысил 11 млрд рублей, из них на долю физических лиц пришлось более 1 млрд рублей.

Техническое размещение биржевых облигаций состоялось на Московской бирже 23 октября 2020 года.

«ЭР-Телеком холдинг является одной из ведущих российских компаний телекоммуникационного сектора и достаточно редко выходит на рынок с размещением новых выпусков облигаций, что обуславливает интерес инвесторов к этому эмитенту. Инвестиционное сообщество высоко оценило масштаб и перспективы дальнейшего развития бизнеса компании, что подтверждается высоким спросом со стороны инвесторов. Мы благодарим эмитента за предоставленную возможность доказать профессионализм команды банка «Открытие» в сделке по размещению облигаций и надеемся на дальнейшее развитие сотрудничества на долговом рынке капитала», — отметил руководитель DCM банка «Открытие» Денис Тулинов.

Организатором размещения выпуска облигаций также выступил «ВТБ Капитал», со-организатором - ИФК «Солид».

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