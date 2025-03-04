Закрыта книга заявок АО «Цифровые привычки» в рамках pre-IPO

Группа компаний «Цифровые привычки» (АО), российский поставщик и разработчик программных решений для финтех-компаний и банков, объявляет о завершении периода сбора заявок в рамках pre-IPO на площадке MOEX Start Московской Биржи. По итогам раунда в период с 27 января по четвертое марта 2025 г. эмитент привлек 540 млн руб. Итоговая цена после закрытия книги заявок составила 30 руб. за акцию. Около 45% объема pre-IPO обеспечил спрос со стороны розничных инвесторов. Об этом CNews сообщили представители АО «Цифровые привычки».

Дополнительно подписаны соглашения с рядом крупных институциональных инвесторов о приобретении обыкновенных акций, оформление этих сделок планируется завершить после корпоративных процедур в рамках текущей эмиссии. Специально для реализации этих сделок с институциональными инвесторами Компанией предварительно определен период размещения с 22 апреля по 22 мая 2025 г. (полные условия). Объем привлеченных средств в рамках этих сделок компания раскроет после их завершения. Таким образом, все инвесторы будут заходить в капитал АО «Цифровые привычки» по единой цене размещения (30 руб. за акцию).

По словам Александра Елизарьева, генерального директора ГК «Цифровые привычки», в компании удовлетворены объемом привлеченных в капитал средств, отмечая одинаково высокий интерес к сделке как со стороны розничных, так и институциональных инвесторов. «Благодаря текущему раунду мы уже сможем приступить к реализации намеченной на ближайшие годы стратегии развития группы, а также начать готовиться к проведению первичного размещения акций (IPO) АО «Цифровые привычки» не позднее 2027 г.».

Напомним, в ходе внебиржевого размещения по закрытой подписке квалифицированным инвесторам было предложено до 30 млн обыкновенных акций АО «Цифровые привычки». Компания подведет итоги размещения после закрытия раунда для институциональных инвесторов в рамках текущей эмиссии. Ценной бумаге был присвоен ISIN RU000A10AAH3, тикер — DGTL.

Эмиссия осуществлялась по схеме cash-in — все привлеченные в капитал средства пойдут на реализацию заявленной стратегии Группы. Инвесторам был также предложен защитный механизм — пут-опцион, то есть оферта на выкуп акций у миноритариев с доходностью 10% годовых на случай, если эмитент не выйдет на IPO в срок до конца 2027 г.

Кроме того, мажоритарные акционеры взяли на себя ограничение на продажу акций («локап») с момента проведения pre-IPO вплоть до выхода на IPO+6 месяцев.

Как ожидается, будет рассмотрен вопрос о доступе акций АО «Цифровые привычки» к торгам на внебиржевом рынке Мосбиржи в режиме OTC: Акции Т+. Вся информация о размещении опубликована на сайте Мосбиржи. Организатором размещения выступила ИФК «Солид».