ITI Capital выступил одним из организаторов размещения облигаций АФК «Система» на 10 млрд руб.

ITI Capital выступил одним из организаторов размещения облигаций АФК Система на 10 млрд руб.

12 мая 2021 года на Московской бирже состоялось размещение выпуска облигаций АФК «Система». Облигации серии 001Р-20 (ISIN RU000A103372) общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей. Ставка купона по облигациям установлена на уровне 8,2% годовых.

Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала.

Срок обращения выпуска - 10 лет. Купонный период – 182 дня.

Первоначальный диапазон по ставке купона по облигациям 8,20-8,40% годовых. По итогам букбилдинга ставка 1-10 купонов установлена на уровне 8,20% годовых.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение состоялось на площадке Московской биржи. Депозитарий выпуска — НКО АО НРД.

Организаторами размещения выпуска облигаций выступили ITI Capital, BCS Global Markets, Банк ЗЕНИТ, МТС Банк, СКБ-банк, Сбер КИБ, ИФК Солид и Росбанк. Агент по размещению — Сбер КИБ.