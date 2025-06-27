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МТС успешно закрыла книгу заявок по облигациям 002Р-12

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о закрытии книги заявок на размещение биржевых облигаций серии 002Р-12 с финальным объемом 15 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Номинальная стоимость облигаций составляет одну тыс. руб., купонный период — 30 дней, цена размещения – 100% от номинала.

Сбор заявок на покупку облигаций состоялся 24 июня 2025 г. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил существенно снизить маркетинговый ориентир ставки купона с 19,5% до финального 18% и увеличить объем размещения с 10 млрд руб. до 15 млрд руб. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего долга компании и общекорпоративные цели.

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«За последние четыре месяца МТС привлекла на публичном долговом рынке рекордные для телекоммуникационного сектора объемы — более чем 100 млрд руб., зафиксировав крайне высокий спрос со стороны инвесторов. Размещение облигаций предполагало преимущественно короткий срок обращения (около одного года) и ставку купона ниже ключевой ставки ЦБ. Таким образом, средства позволят МТС рефинансировать кредитный портфель в плавающих процентных ставках, привязанных к ключевой ставке, на более выгодных условиях. При этом возможное продолжение курса ЦБ на смягчение денежно-кредитной политики приведет и к сокращению процентных расходов по долгу», – сказал директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.

Облигации включены в котировальный список первого уровня Московской Биржи. Выпуску присвоены наивысшие кредитные рейтинги от трех рейтинговых агентств: «Эксперт РА», НКР и АКРА. Организаторами выпуска выступили «БК Регион», Россельхозбанк, ИФК «Солид», агентом по размещению – «БК Регион».

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