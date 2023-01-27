«Максимателеком» установит свыше 60 базовых станций для стабильной работы сети Wi-Fi на новых участках БКЛ

«Максимателеком», оператор публичной сети Wi-Fi и провайдер цифровых сервисов в подвижном составе, и Департамент транспорта Москвы продолжают расширять бесплатную сеть Wi-Fi для пассажиров московского метро. Об этом CNews сообщили представители Максимателеком.

Еще 63 базовые станции обеспечат стабильную работу сети MT_FREE на новых участках Большой кольцевой линии (БКЛ), которые готовятся к вводу в эксплуатацию в 2023 г. Сервис будет доступен пассажирам в каждом вагоне поезда с момента открытия движения по всей БКЛ.

На данный момент сеть Wi-Fi MT_FREE в Москве работает на всех действующих линиях метро, на МЦК, МЦД, «Аэроэкспрессе», поездах ЦППК, а также в автобусах, электробусах и трамваях со специальным стикером.

«Мы развиваем и совершенствуем бесплатный доступ к интернету в городском транспорте по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Уже сейчас сеть работает в 100% вагонов действующих линий метро. Большая кольцевая линия не станет исключением — привычный сервис запустится со дня открытия движения по всей БКЛ. Мы установим в тоннелях и на станциях 63 базовых станции в дополнение к уже действующим 153 для стабильной работы сети Wi-Fi», — сказал Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта.

«Сеть Wi-Fi входит в число цифровых сервисов городского уровня, которые востребованы пассажирами метро и наземного транспорта столицы. Мы продолжаем развитие нашей беспроводной сети на новых участках метрополитена. С момента запуска движения поездов пользователи получат надежный доступ в интернет, подключаясь к MT_FREE на комфортной скорости», — отметил Борис Вольпе, генеральный директор «Максимателеком».

В качестве технологии для организации радиосвязи внутри движущихся составов используется Track Side Network. Она обеспечивает надежный сигнал в сложных условиях инфраструктуры метро и бесперебойную работу служебных и пассажирских сервисов, например, видеотрансляции на экранах в вагонах.

Недавно «Максимателеком» упростила подключение к Wi-Fi в поездах метро — теперь не надо менять настройки телефона при первом подключении к MT_FREE, а после пересадки не нужно еще раз проходить авторизацию.

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«Максимателеком» — группа компаний, которая выступает архитектором, интегратором и оператором цифровых решений и инфраструктурных проектов для городов и отраслей экономики. Компании группы предоставляют технологические решения и реализуют проекты по цифровизации транспорта, городского хозяйства, промышленных предприятий, ЖКХ и других ключевых отраслей. Компетенции группы включают создание ИКТ-инфраструктуры, системную интеграцию, развертывание сетей технологической связи, разработку платформенных решений, внедрение импортонезависимых решений для автоматизации бизнес-процессов и систем управления предприятием, развитие продуктов для цифрового производства и умного города. При реализации проектов и разработке цифровых продуктов «Максимателеком» использует технологии анализа данных, машинное зрение, видеоаналитику, искусственный интеллект, интернет вещей, дополненную реальность, перспективные стандарты беспроводной связи.