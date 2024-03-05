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ГК «Максима» купила 49% акций компании iPavlov

Группа компаний «Максима» приобрела 49-процентный пакет акций компании iPavlov — разработчика продуктов на основе ИИ для автоматизации бизнес-процессов.

Сделка стала частью стратегии ГК «Максима» по внедрению цифровых решений в промышленности и на транспорте, которая также включает разработку цифровых двойников — ключевого тренда в ИТ-отрасли России.

Продуктовая линейка iPavlov включает промышленную платформу распознавания и обработки фото и видео EYE, интеллектуальную систему идентификации личности человека «Взор», а также платформу для создания цифровых ассистентов IVA с функционалом поиска по большим базам текстовых данных. Среди других решений компании — аппаратно-программные комплексы для цифровизации городской среды и инфраструктуры Smart City Platform, платформа предиктивной аналитики и обработки больших данных ABI, а также health-tech-платформа для медучреждений Smart Clinic.

Интерес к возможностям искусственного интеллекта появился у ГК «Максима» в 2014 г., когда компания начала использовать большие данные для анализа поведения абонентов и развивать компетенции в области машинного обучения. Впоследствии компания применила этот опыт при создании систем производственного планирования, решений для наземного городского транспорта и разработке других B2B-продуктов.

В 2023 г. ГК «Максима» приобрела контрольный пакет компании GMCS, обладающей значительной экспертизой в создании ИТ-продуктов и работе с данными. Сделка в том числе позволила ГК «Максима» расширить свою продуктовую линейку интеллектуальных цифровых решений за счёт интегрированного бизнес-планирования, оптимизационных систем, бизнес-аналитики и сервисов роботизации.

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«Команда ГК “Максима” много лет занималась развитием алгоритмов машинного обучения и использовала свои наработки в построении решений для бизнеса. Однако сегодня наши заказчики требуют качественно большего покрытия функционала. Расширение линейки продуктов позволит внедрять сложные комплексные решения по искусственному интеллекту и созданию цифровых моделей, в которых надежными и проверенными партнерами выступят технические специалисты и разработчики iPavlov», — сказал Борис Вольпе, президент ГК «Максима».

«iPavlov стоит у истоков становления и развития ИИ в виде готовых программных продуктов для широкого спектра потребителей. Сотрудничество с командой ГК «Максима» органически вписывается в нашу миссию продуктизации искусственного интеллекта (AI as a commodity) в рамках стратегического видения компании сделать ИИ-продукты доступными для всех», — отметил Лоран Акопян, основатель и генеральный директор компании iPavlov.

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