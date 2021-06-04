«Максимателеком» и «Газпром космические системы» договорились о технологическом партнерстве

«Максимателеком», технологическая компания, специализирующаяся на цифровизации городов и транспорта, и российский спутниковый оператор «Газпром космические системы» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифрового развития и совместном использовании технологического потенциала компаний для содействия росту социально-экономического уровня Российской Федерации.

Соглашение предусматривает технологическое партнерство и реализацию совместных проектов в области инфраструктуры ИТ и телекоммуникаций, услуг беспроводной связи, спутниковой связи для различных категорий потребителей.

Такое сотрудничество будет способствовать комплексному развитию современных услуг спутниковой связи благодаря внедрению разработанных партнерами цифровых решений на основе перспективных технологий связи, больших данных (Big Data), искусственного интеллекта (AI), интернета вещей (IoT).

Соглашение также позволит создать условия и цифровую инфраструктуру для трансформации рынка спутниковых телекоммуникационных услуг, предлагая качественно новые сервисы конечным пользователям и бизнес-клиентам на основе прорывных технологий.

«Более 8 лет «Максимателеком» создает решения и сервисы, которыми пользуются миллионы людей и целые индустрии. Сотрудничество с крупнейшим российским спутниковым оператором «Газпром космические системы» охватывает широкий спектр проектов и направлений, где экспертиза «Максимателеком» позволит создавать решения для цифровизации с учетом специфики этой высокотехнологичной компании и отрасли. Уверен, что наше партнерство с «Газпром космические системы» позволит заложить основу для технологической трансформации всего рынка услуг космической связи в России», — сказал Борис Вольпе, генеральный директор «Максимателеком».

«Сейчас время комплексных решений, и взаимодействие со столь компетентным разработчиком и интегратором, каковым является «Максимателеком», позволит более эффективно использовать возможности современной космической и наземной инфраструктуры, которую создал и эксплуатирует «Газпром космические системы». Полагаю, что сотрудничество с «Максимателеком» позволит реализовать новые высокотехнологичные инфокоммуникационные проекты как для «Газпрома», так и для различных отраслей российской экономики», — сказал Дмитрий Севастьянов, генеральный директор «Газпром космические системы».