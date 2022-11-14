«Максимателеком» оснастила новейшие поезда «Балтиец» цифровыми решениями

«Максимателеком» выступила поставщиком цифровых решений для нового поезда метро серии «Балтиец», разработанного «Трансмашхолдингом» для метрополитена Санкт-Петербурга. Компания обеспечивает Wi-Fi-доступ для пассажиров и работу системы видеонаблюдения в подвижном составе.

Все цифровые решения «Максимателеком» в вагонах серии 81-725.1/726.1/727.1 «Балтиец» доступны с момента официального выхода на линию первого поезда, который состоялся 12 ноября на станции «Балтийская» Кировско-Выборгской линии Петербургского метрополитена. Это новейшая разработка «Трансмашхолдинга» и один из наиболее современных метропоездов в мире.

Дизайн поезда «Балтиец» создавался специалистами «Трансмашхолдинга» с учетом сценариев поведения пассажиров, их привычек и потребностей, а оборудование «Максимателеком» устанавливается в подвижной состав еще на этапе конвейерной сборки. Это обеспечивает интеграцию решений в единый цифровой контур поезда и быструю возможность запуска сервисов в эксплуатацию.

Для безопасности пассажиров в каждом составе «Балтиец» используются 60 цифровых камер видеонаблюдения со сверхширокоугольными объективами, включая встроенные камеры в зеркалах заднего вида для машиниста (видеозеркала). Отдельно реализована интеграция оборудования с системами управления поездом, маршрутного информирования пассажиров и голосовой связи «пассажир-машинист».

Подключение к сети Wi-Fi MT_FREE в новом составе уже доступно пассажирам Петербургского метрополитена на Кировско-Выборгской линии (М1). На сегодняшний день сеть MT_FREE работает на всех действующих линиях метро Санкт-Петербурга. Пассажиры одного из самых глубоких метрополитенов мира могут оставаться на связи на комфортной скорости интернета, смотреть видео, слушать музыку, пользоваться привычными сервисами на своем смартфоне.

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«Уверен, что поезда «Балтиец» станут флагманами Петербургского метро. Участие в проекте по оснащению этих новейших составов цифровыми сервисами очень значимо для развития нашего стратегического сотрудничества с Санкт-Петербургским метрополитеном и Трансмашхолдингом. Мы рады, что наши цифровые решения вносят вклад в создание передовых российских поездов для метро, повышают уровень комфорта пассажиров в поездках и привлекательность городского транспорта северной столицы», — отметил Борис Вольпе, генеральный директор «Максимателеком».

Поезда метро серии 81-725.1/726.1/727.1 «Балтиец» разработаны Трансмашхолдингом для метрополитена Санкт-Петербурга. Доля материалов, узлов и деталей отечественного происхождения в «Балтийце» — более 90%.

Согласно контракту, подписанному между Петербургским метрополитеном и «Трансхолдлизингом», в период 2022-2031 гг. для Северной столицы будет построено 950 современных вагонов метро. Поставки осуществляются в рамках заключенного с «ВЭБ.РФ» договора лизинга, с привлечением средств Фонда национального благосостояния. Объём финансирования составляет 96,9 млрд руб.