«Форсайт» проводит конференцию «Foresight Day’2023. Энергия изменений» 26 апреля

26 апреля в Москве на площадке «Цифровое деловое пространство» российский BI-вендор «Форсайт» проводит конференцию «Foresight Day’2023. Энергия изменений».

Ключевое событие мероприятия – круглый стол «Время для роста экспертизы по российским решениям». Уже подтвердили свое участие в круглом столе ИТ-директор «Росатома» Евгений Абакумов, директор департамента ИТ Блока Финансы «Сбербанк» Вячеслав Рахманов, начальник управления ИТ «Сургутнефтегаз» Ринат Гимранов, заместитель начальника управления разработки информационно-аналитических систем «Газпром информ» Кирилл Савельев, а также директор по развитию бизнеса группы Т1 Андрей Горяйнов и исполнительный директор компании «КРИТ» Руслан Зарипов.

Foresight Day’2023 – это самое масштабное мероприятие года от вендора «Форсайт». Основная цель конференции – систематизировать опыт по внедрению российского ПО и доказать, что сегодня энергию изменений мы можем генерировать за счет объединения усилий и надежного партнерства.

Среди спикеров и участников мероприятия – ИТ-директора, директора по цифровой трансформации, руководители финансового блока крупнейших российских компаний из разных отраслей, топ-менеджмент ведущих ИТ-компаний, эксперты со стороны госсектора, СМИ.

В программе Foresight Day – четыре параллельные трек-сессии:

В рамках сессии «На волне перемен: новая 10 версия платформы «Форсайт. Аналитическая платформа» эксперты вендора расскажут о том, что нового появилось в продукте и как новая версия позволяет решать задачи Enterprise BI в импортонезависимом окружении.

эксперты вендора расскажут о том, что нового появилось в продукте и как новая версия позволяет решать задачи Enterprise BI в импортонезависимом окружении. На сессии «Корпоративная мобильность: повышение надежности бизнес-процессов» будут представлены возможности мобильных решений для крупных корпоративных заказчиков, в том числе для компании «АЛРОСА» .

будут представлены возможности мобильных решений для крупных корпоративных заказчиков, в том числе для компании . Сессия «Бизнес аналитика. Новый опыт на базе продукта «Форсайт, Аналитическая платформа» посвящена внедрениям 2022 года в области сбора, анализа, визуализации данных на базе флагманского продукта «Форсайт. Аналитическая платформа». Партнеры компании «Форсайт» поделятся историями успешных внедрений в компаниях «Зарубежнефть», «Восток-сервис», «Полюс-Диджитал» .

посвящена внедрениям 2022 года в области сбора, анализа, визуализации данных на базе флагманского продукта «Форсайт. Аналитическая платформа». Партнеры компании «Форсайт» поделятся историями успешных внедрений в компаниях . В рамках сессии «Примеры внедрения CPM-инструментов на базе российского ПО» о своих разработках в области бюджетирования и управления инвестициями расскажут заказчики и партнеры российского BI-вендора, в том числе будет представлен проект для компании «Гринатом».

Демозона будет посвящена возможностям 10 версии флагманского продукта «Форсайт. Аналитическая платформа», продуктам на основе платформы, мобильным решениям компании «Форсайт» и Self-Service системе FlyBI. Также будет представлен опыт работы партнеров с продуктами «Форсайт».

Познакомиться с программой конференции «Foresight Day’2023. Энергия изменений» и оставить заявку на участие вы можете на сайте мероприятия.