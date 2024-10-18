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«Т1 Интеграция» и VK Tech перенесут корпоративные сервисы с других решений

«Т1 Интеграция» (холдинг Т1) и VK Tech подписали соглашение о комплексном взаимодействии в рамках проектов по переносу сервисов корпоративных коммуникаций с зарубежных решений на платформу VK WorkSpace. Об этом CNews сообщили представители Т1.

На доверенной российской платформе разместятся почтовые сервисы, календари и файловые хранилища. Интегратор и разработчик будут осуществлять проведение миграций с сохранением ключевых настроек и без остановки текущих процессов.

Почтовый сервис VK WorkSpace интегрируется с коммуникационной платформой DION (холдинг Т1), которая выступает в качестве клиентского приложения. Синергия двух решений позволяет создать единое коммуникационное пространство для сотрудников и обеспечить надежную защиту при передаче данных.

Осуществлению масштабных корпоративных проектов способствует экспертиза в области импортозамещения почтовых систем, которая накоплена компанией «Т1 Интеграция». Команда имеет опыт построения сервисов корпоративных коммуникаций, в том числе с DION, и учитывает индивидуальные особенности инфраструктуры и потребности заказчика.

Для быстрой интеграции почтового сервиса VK WorkSpace «Т1 Интеграция» разработала комплексный подход к переносу данных, который включает использование встроенных миграционных модулей, сохранение единого почтового домена, параллельную работу с существующей почтовой системой на базе MS Exchange, а также синхронизацию корпоративной адресной книги.

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«Корпоративная почта – одна из критически важных частей ИТ-инфраструктуры любой компании. Важно снизить зависимость компаний от зарубежных решений и обеспечить плавность миграции на новые отечественные системы. Инженерами «Т1 Интеграции» был проведен тестовый переход на новую платформу и отработано взаимодействие с VK WorkSpace со смежными почтовыми сервисами ИТ-инфраструктуры. Такой подход при реализации миграции позволит максимально плавно и безболезненно перейти к использованию отечественных сервисов корпоративной коммуникации», — сказала коммерческий директор «Т1 Интеграция» Людмила Игнатова.

«VK Tech нацелена на разработку собственных решений для замещения зарубежных ИТ-сервисов. С этой целью мы работаем в партнерстве с другими игроками ИТ-рынка, что позволяет в синергии создавать и внедрять актуальные бизнес-решения. Платформа VK WorkSpace может быть доступна в облачном формате или развернута на собственных серверах заказчиков по модели on-premises, она удовлетворяет запрос на гибкие, быстро кастомизируемые сервисы, которые не требуют длительного обучения сотрудников работе с ними», — отметил коммерческий директор VK Tech Андрей Горяйнов.

«Развитие интеграций почтового клиента DION с почтовыми серверными решениями — это логичный шаг навстречу растущим потребностям бизнеса в импортозамещении. Совместная работа позволит создать единую, безопасную и функциональную среду для корпоративных коммуникаций, отвечающую самым высоким требованиям крупного бизнеса. Гибкость DION, его масштабируемость и множество полезных инструментов в сочетании с надежностью почтового сервиса VK WorkSpace открывают компаниям широкие перспективы для эффективного взаимодействия», — отметила коммерческий директор платформы корпоративных коммуникаций DION Анна Кузякина.

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