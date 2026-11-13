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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 204395
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Смирнов Валерий

СОБЫТИЯ


13.11.2026 МИС Dental4Windows поддержала интеграцию с сервисом N3.Health СЭП 1
14.05.2020 СК «Росгосстрах жизнь» перешла на SAP S/4HANA 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Смирнов Валерий и организации, системы, технологии, персоны:

SAP CIS - САП СНГ 868 1
SAP SE 5639 1
Стримлайн консалтинг - Streamline Consulting 6 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 444 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Жизнь - РГС-Жизнь - Эрго Жизнь - РГС-Медицина 24 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5830 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55453 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2970 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14224 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37203 1
Таксономия - Taxonomy 92 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6676 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник - N3.ИЭМК - N3.Портал врача - N3.Health ОДИИ - N3.Health СЭП - N3.Health СЗПВ - N3.Health ТМК - N3.Health ОДСК 71 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 583 1
Горяйнов Андрей 55 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12214 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6674 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54529 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6739 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485992, в очереди разбора - 721767.
Создано именных указателей - 204395.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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