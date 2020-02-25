«Магнит» запускает цифровую трансформацию на базе решений SAP

Российский ритейлер «Магнит» сообщил о подписании ряда соглашений с SAP на комплексное внедрение ИТ-решений. Цифровая трансформация затронет более 20 тыс. торговых точек «Магнита» и около 300 тыс. сотрудников по всей стране. Основная часть информационных систем будет развернута в российском ЦОДе SAP на базе SAP HANA Enterprise Cloud (HEC). Программа трансформации «Магнита» станет крупнейшей цифровой инициативой в истории российского ритейла, утверждают в компании.

Глобальные цели, стоящие перед программой трансформации «Магнита» – устойчивый рост компании и повышение ее стоимости для акционеров.

Цифровым ядром, объединяющим все бизнес-процессы компании, станет высокопроизводительная система SAP S/4HANA RETAIL, которая позволит осуществлять сквозной товарно-финансовый учет. В ходе программы планируется внедрение более 40 модулей SAP S/4HANA: на первом этапе система охватит автоматизацию финансов, товародвижения, кадров и отчетности. Модуль SAP Central Finance позволит объединить финансы основных предприятий «Магнита». Цифровизация работы с персоналом на базе модуля SAP HCM затронет кадровый учет, организационную структуру, а также расчет заработной платы и связанные процессы.

Помимо этого, будут внедрены современное чековое хранилище на базе SAP CAR, благодаря чему «Магнит» сможет отслеживать остатки в онлайн-режиме, строить точный прогноз спроса и развивать решения для управления ассортиментом и автозаказом. За соответствие законодательству о прослеживаемости товаров: «Честный знак», ЕГАИС, «Меркурий» – будет отвечать модуль SAP Advanced Track and Trace.

Для построения корпоративной аналитики и унификации управленческой отчетности будет использоваться SAP Business Objects, а также будет предусмотрено использование облачной системы SAP Analytics Cloud.

Партнером программы выбрана компания Accenture, которая поможет «Магниту» с планированием и будет осуществлять контроль качества на протяжении всего проекта. Весной компания планирует выбрать для программы компанию-интегратора.

Проект цифровой трансформации «Магнита» на базе решений SAP будет реализован в несколько этапов и рассчитан на три года. Модули будут тестироваться на ограниченном числе магазинов, после чего, при условии стабильной работы, будут внедряться по графику на всю сеть. Поэтапное внедрение новых технологий позволит компании минимизировать операционные риски.

«Мы сосредоточены на росте эффективности компании. Это касается не только магазинов и нашего предложения для покупателей, но и бизнес-процессов. Ключевым инструментом повышения операционной эффективности "Магнита" станет внедрение портфеля современных решений SAP, который затронет практически все бизнес-процессы компании. С учетом масштабов нашего бизнеса, это может стать крупнейшей программой цифровой трансформации в истории российского ритейла. Мы рассчитываем, что эффект от реализации программы в течение нескольких лет будет исчисляться миллиардами рублей. Модули SAP будут внедряться поэтапно, после тщательного тестирования, поэтому операционные риски их интеграции мы рассматриваем как минимальные», – отметил Ян Дюннинг, президент, генеральный директор «Магнита».

«Сегодня мы говорим о старте партнерства, которое станет примером не только для российского ритейл-рынка, но и для мирового сообщества. Масштабное внедрение "цифрового ядра" от SAP позволит "Магниту" оказаться впереди конкурентов как технологически, так и с точки зрения операционной эффективности. ИТ-системы, выстроенные на базе полнофункциональной платформы HANA Enterprise Edition, помогут ритейлеру повысить прозрачность, управляемость и эффективность бизнеса. А значит – стать еще лучше для акционеров, партнеров, сотрудников и покупателей», – отметил Андрей Филатов, генеральный директор SAP CIS.