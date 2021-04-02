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Zentiva совместно с Utrace внедрила систему маркировки

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Utrace завершила внедрение облачной системы для комплексного управления маркировкой лекарственных препаратов L4 Utrace HUB в российском подразделении Zentiva. Сейчас система протестирована, запущена в эксплуатацию и успешно справляется с обработкой информации от большого количества контрактных производителей – как российских, так и зарубежных.

Фармацевтическая компания Zentiva на российском рынке продвигает 30 лекарственных препаратов для помощи в таких областях, как педиатрия, дерматовенерология, кардиология, общая терапия. В основном продукция ввозится из Европы, но также у компании есть контрактное производство в ряде регионов России. Ранее российское подразделение Zentiva являлось частью компании Alvogen и было приобретено компанией Zentiva в апреле 2020 г.

Как и другим фармкомпаниям, которые работают в России, Zentiva было необходимо до 1 июля 2020 г. внедрить систему сериализации, которая позволила бы ей соблюсти требования российского законодательства и передавать в ФГИС МДЛП сообщения о движении своей продукции на территории страны. Фармкомпания выбрала облачное решение L4 Utrace Hub, которое помогает производителям сделать процесс маркировки полностью управляемым. ИТ-решение разработано компанией Utrace.

В результате внедрения L4 Utrace Hub специалисты Utrace вместе с командой Zentiva и ее партнерами интегрировали ИТ-решение с ERP-системой SAP ECC и глобальной Track&Trace системой SAP ATTP, а также с WMS-решением 3PL оператора Itella и сервисом подписания документов УКЭП. В итоге сотрудники Zentiva получили систему сериализации, которая полностью закрывает задачи приема, обработки и последующей передачи сообщений в ФГИС МДЛП, а также формирует всю необходимую отчетность о движении продукции. Кроме того, в L4 Utrace Hub есть удобные механизмы по работе с возможными отклонениями: журналы ошибок в журнале интеграций и таблице событий с описанием проблем; возможность автоматической переобработки данных через заданный интервал времени; отправки нотификаций на почту.

Также ИТ-специалисты подготовили необходимые документы по стандарту GAMP5, чтобы L4 Utrace Hub прошла валидацию. Система сериализации была запущена в срок и на данный момент работает в автоматическом режиме: сотрудники Zentiva на периодической основе контролируют этот процесс и выполняют ряд плановых ручных операций.

После запуска системы начался период HyperCare. Это особый формат поддержки, предоставляемый Utrace дополнительно к договору подписки. Регулярные встречи с командой заказчика позволяют ИТ-специалистам понять, корректно ли работает система, все ли возможности используются, есть ли пожелания по развитию. Также в рамках HyperCare проходит разбор запросов, связанных непосредственно с процессом маркировки: так, например, специалисты Zentiva и Utrace нашли несколько вариантов оптимизации работы с Itella в части отправки иерархии и обработки входящих агрегаций.

«Сейчас система маркировки успешно обрабатывает все операции: от производства и упаковки – а если мы говорим о зарубежном, то учитываем и ввоз в РФ, и таможенную очистку, и ввод в гражданский оборот – до перемещения на фармацевтический склад и отгрузки клиентам. В результате мы обеспечиваем стабильный обмен данными с ФГИС МДЛП, а специалисты Utrace оказывают нам поддержку и реагируют на все вопросы и обращения. Отдельно хотелось бы отметить оперативное реагирование поддержки Utrace в период сбоев в работе ФГИС МДЛП в сентябре-октябре 2020 г.», – сказал Владимир Трапков, менеджер проектов по контрактному производству «Зентива к.с».

«У компании Zentiva много контрактных производителей как за рубежом, так и в России, поэтому при реализации проекта нам было важно обеспечить стабильное взаимодействие системы сериализации с каждым из них. Для этого наши специалисты проработали две разные схемы обработки данных и формирования сообщений для ФГИС МДЛП еще на первых этапах внедрения ИТ-решения. Кроме того, мы заложили в систему возможность масштабирования, учитывая прогнозы роста оборотов по количеству SGTIN», – сказал Константин Иванов, генеральный директор компании Utrace.

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