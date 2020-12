BIOCAD значительно сократил издержки после внедрения решений SAP

Компания BIOCAD получила Платиновую награду в номинации «Лидер цифровой трансформации» премии SAP Value Award 2020 за проект, реализованный совместно с компанией SAPRUN. Внедренные решения SAP позволили увеличить обработку заказов от клиентов и сэкономить миллионы рублей.

Проект компании BIOCAD, реализованный вместе с компанией SAPRUN, удостоен Платиновой награды в номинации «Лидер цифровой трансформации» премии SAP Value Award 2020. В самой компании отмечают, что внедрение решений SAP позволило BIOCAD сэкономить сотни миллионов рублей и провести международную экспансию. Речь может идти примерно о 900 млн рублей ежегодно за счет оптимизации процессов материального обеспечения и производства, а также оптимизации неэффективных расходов. Помимо этого, на 30% сокращен бюджет на поддержку самой информационной системы.

Проект положил начало цифровой трансформации компании. В его рамках была создана надежная интегрированная система, которая позволит увеличить обработку хозяйственных операций при сохранении неизменным штата сотрудников, отвечающих за цепочку поставок.

Проект был полностью реализован за 10 месяцев. Всего новым решением были охвачены 13 интегрированных систем и 384 пользователя. Рост объемов реализации по итогам I полугодия 2020 г. составил 38%.

Цифровым ядром стало решение SAP S/4HANA

Внедрение состояло из четырех продуктов, ключевым из которых стало решение SAP S/4HANA. С его помощью BIOCAD теперь управляет закупками и складской логистикой, сбытом и ценообразованием, ведет бухгалтерский учет и управляет финансами, затратами и выручкой, проектами капитального строительства разработки, планированием и исполнением производства, цепочками поставок, а также потребностью в сырье и материалах.

Решение SAP ATTP (Advanced Track and Trace for Pharmaceuticals) помогает с маркировкой и отслеживанием лекарственной продукции. За цифровизацию электронного документооборота отвечает Open Text Vendor Invoice Management for SAP Solutions, а Concur Travel Management помогает гибко управлять командировками сотрудников.

Реализация проекта также позволила решить ряд сложностей при осуществлении расчетов. В частности, оптимизированы процессы оплаты счетов, автоматизировано формирование налоговых деклараций и итоговой бухгалтерской отчетности, в электронных форматах, структурирован бизнес процесс проведения и контроля за закрытием периодов и т.д. Кроме того, был выстроен прозрачный, понятный и адекватный процесс согласования затрат внутри компании.

Также BIOCAD получил возможность создания масштабируемой международной тиражируемой информационной платформы, позволяющей гибко, быстро и с минимальными затратами развивать бизнес.

Стоит отметить, что эта награда стала не первой для BIOCAD связанной с сотрудничеством с SAP. В частности, в 2020 г. BIOCADтакже получил «золото» в премии SAP Quality Awards за быстрые результаты в ходе реализации проекта по внедрению системы управления хозяйственно-финансовой деятельностью предприятия на базе SAP S/4HANA.