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IBS внедрила решение по маркировке и прослеживаемости лекарственных препаратов «Акрихин»

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

Специалисты компании IBS внедрили информационную систему SAP Advanced Track&Trace for Pharmaceuticals (ATTP), ставшую центральной в ИТ-ландшафте маркировки и мониторинга лекарственных препаратов «Акрихин». Дополнительно была внедрена интеграционная шина на платформе WSO2 EI для автоматизации информационного взаимодействия между ИТ-системой оператора коммерческой логистики, услугами которого пользуется фармацевтическая компания, ERP-системой Oracle ЕBS, WMS-системой и SAP ATTP. Проект позволил АО «Акрихин» успешно и с опережением выполнить требования законодательства РФ по маркировке лекарств и регулярной отчетности.

Основной задачей проекта было обеспечить выполнение новых требований законодательства РФ, касающихся обязательной цифровой маркировки и прослеживаемости товаров в национальной системе «Честный ЗНАК» от уполномоченного государством оператора — Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

«Маркировка лекарств вводится для контроля качества и борьбы с фальсификацией. Согласно законодательству, с 1 октября каждая упаковка обязательно должна помечаться уникальным цифровым кодом. Данные с него передаются в единую систему мониторинга и позволяют проследить весь путь лекарственного препарата от производителя через аптеки, медицинские учреждения до конечного покупателя или пациента», — сказал Алексей Терентьев, ИТ–директор компании «Акрихин».

Для решения проектной задачи специалисты IBS внедрили модуль SAP ATTP, который связал все внутренние сервисы «Акрихин» с другими участниками рынка и фактически стал системой управления серийными номерами для потребительских упаковок лекарств. Он обеспечивает генерацию, ротацию и хранение десятков миллионов серийных номеров для препаратов, произведенных на собственной промышленной площадке «Акрихина» в г. Старая Купавна, а также на контрактных площадках в России, Польше, Турции, Индии, Италии, Венгрии и других странах с момента передачи заказа на изготовление. Кроме того, система SAP ATTP стала базой для разработки решения по формированию и отправке отчетов для информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов (ИС МДЛП) ГИС «Маркировка».

Проект был реализован за 20 месяцев в два этапа. Первый длился с июля 2018 года по июль 2019-го — специалисты IBS сформировали ИТ-ландшафт маркировки и прослеживаемости (Track&Trace) на базе SAP ATTP, удовлетворяющий требованиям бизнеса, интегрировали с существующими разновендорными ИТ-системами предприятия, а также обучили персонал АО «Акрихин» работе с компонентами этого ландшафта.

Второй этап завершился в марте 2020 года: IBS внедрила интеграционную шину WSO2 EI, которая позволила фармкомпании обеспечить взаимодействие с внешней организацией — поставщиком услуг коммерческой логистики (3PL-оператором), ERP-системой Oracle Е-Business Suite, WMS-системой и SAP ATTP. В настоящее время ведутся функциональные доработки шины, касающиеся оборота лекарственных препаратов, принадлежащих АО «Акрихин», но произведенных на территории и ввезенных из стран ЕАЭС.

«В рамках проекта был изменен ряд важнейших бизнес-процессов производства и логистики «Акрихин», на которые повлияла маркировка. Была настроена генерация серийных номеров для собственного производства лекарств в РФ и для зарубежных партнеров, выполнена интеграция с криптосервисом (СУЗ) для получения криптокодов, автоматизированы передача и получение серийных номеров к/от партнеров, отправка отчетов и получение уведомлений в/из ИС МДЛП. Мы обеспечили автоматический информационный обмен между «Акрихин» и оператором 3PL специализированными сообщениями, содержащими информацию о маркированном товаре и складских операциях с ним. Во время проекта многократно проводили тестирование, в том числе с реальными пользователями (UAT)», — сказала Ольга Гориславец, руководитель проекта в IBS.

Юрий Пересторонин, директор отраслей ТНП, торговля и агропромышленный комплекс в IBS, отметил: «Хочу отметить, что для IBS это был первый настолько объемный по количеству интеграций проект маркировки, перед нами стояли очень интересные и важные задачи. Мы стремились создать максимально открытое информационное пространство между IBS и АО «Акрихин»: на каждом этапе информировали всех участников о ключевых событиях проекта, постоянно находились в диалоге. Нам очень импонирует слоган компании «Акрихин» — «Люди заботятся о Людях», поэтому наша команда делала все возможное, чтобы внедрение SAP ATTP, множественные интеграции, работа в условиях новых бизнес-процессов прошли максимально быстро, легко и комфортно как для бизнес-пользователей, так и для технических специалистов АО «Акрихин».

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