«Магнит» запустил программу трансформации ERP

Розничная сеть «Магнит» завершила этап планирования программы трансформации ERP на базе продуктов SAP и выбрала партнеров для ее реализации.

На сегодняшний день в программу входят 4 проекта. Для трех из них «Магнит» завершил процедуры отбора компаний-интеграторов. Для проекта «Товародвижение и логистика» генеральным подрядчиком была выбрана компания Novardis. Генеральным подрядчиком проекта «Финансы, некоммерческие закупки и недвижимость» стал «Техносерв Консалтинг», а в качестве подрядчика для проекта «Управление персоналом» была выбрана компания «Витте-консалтинг». Все выбранные партнеры являются одними из ведущих интеграторов решений SAP на российском ИТ рынке.

Проект «ИТ», в который входит внедрение комплекса обеспечения интеграции информационных систем и построение Центра компетенций SAP, «Магнит» пока будет выполнять самостоятельно.

В качестве Delivery Partner с «Магнит» продолжит работу компания Accenture, которая будет делиться лучшими мировыми практиками в области трансформации ERP и выполнять контроль качества работ компаний-интеграторов.

«Программа трансформации ERP на решениях SAP в «Магните» станет крупнейшим проектом такого рода в российском ритейле за всю его историю. Мы будем опираться не только на опыт наших партнеров, но создадим полноценную экспертизу внутри самой компании, чтобы после окончания работ интеграторов, мы могли продолжить развивать наши решения на базе продуктов SAP самостоятельно», — сказала Светлана Медведева, директор программы трансформации ERP «Магнит».

Реализация программы трансформации ERP займет около пяти лет. При этом внедрение новых решений на пилотном объеме будет завершено в 2022 году, а последующие три года они будет тиражироваться на весь оставшийся объем.

В программу трансформации ERP вошли следующие продукты SAP: высокопроизводительная система SAP S/4HANA for Retail, которая позволит осуществлять сквозной товарно-финансовый учет и станет цифровым ядром, объединяющим все бизнес-процессы компании; SAP Central Finance, который позволит объединить финансы основных предприятий «Магнита»; SAP CAR, на базе которого будет внедрено современное чековое хранилище; SAP Advanced Track and Trace, который будет отвечать за соответствие операций «Магнита» законодательству о прослеживаемости товаров («Честный знак», ЕГАИС, Меркурий); SAP Business Objects и SAP Analytics Cloud, которые будут использоваться для построения корпоративной аналитики и унификации управленческой отчетности.

Экономический эффект от реализации программы трансформации ERP в течение нескольких лет может составить десятки миллиардов рублей. Основную экономию «Магнит» планирует получить в области товародвижения и логистики за счет сокращения запасов, уменьшения списаний и пр., при условии успешного выполнения таких смежных проектов, как «Прогнозирование и пополнение», «Автоматизация складской деятельности» и прочих. Также компания ожидает рост эффективности в области финансов, некоммерческих закупок и управления персоналом.

«Мы ценим возможность участия в масштабной трансформации бизнеса для построения единой цифровой платформы «Магнита». Accenture вовлечёт российских и международных профессионалов в области ритейла и S/4HANA для обеспечения эффективности и качества выполнения Программы, что позволит бизнесу развить необходимые компетенции в современных технологиях», — сказала Мария Григорьева, управляющий директор, руководитель департамента «Технологии, цифровые решения и аутсорсинг» Accenture в России.

«Команда NOVARDIS и я лично горды тем, что стали участниками самого крупного проекта цифровой трансформации на рынке российского ритейла. Мы рассматриваем это как признание нашей глубокой экспертизы и обширного опыта в построении автоматизированных систем управления товародвижением. Мы уверены, что вместе с командой «Магнита» сможем реализовать амбициозные цели, поставленные в программе трансформации, применив лучшие практики и самые передовые методы управления логистическими процессами», — сказал Марк Ройтенберг, управляющий партнер компании Новардис.

«Современная ERP-система позволяет хранить и обрабатывать большие объемы критически важных для бизнеса данных. Это увеличивает скорость принятия решений и снижает риски человеческих ошибок, а гибкость и легкость масштабирования обеспечивают заказчику бизнес-выгоды в максимально короткие сроки и точечную расстановку приоритетов. Все это дает Компании конкурентное преимущество. Мы уверены, что Магнит принял своевременное решение о внедрении ERP-системы с учетом текущего этапа развития бизнеса. Со своей стороны, мы окажем полную поддержку в реализации данного проекта, опираясь на наш большой опыт внедрения таких решений и гарантию качественного управления проектом, его методологического и функционального сопровождения», — отметил Кирилл Булгаков, управляющий директор «Техносерв Консалтинг».

«Мы входим в этот крупномасштабный, знаковый для отрасли, проект с большим воодушевлением и желанием привнести в него лучшие практики, качественно высокую экспертизу в области HR и релевантный опыт команды «Витте Консалтинг» по реализации проектов на базе SAP HCM. Мы ценим доверие руководства «Магнита» и признательны за возможность приобрести поистине грандиозный опыт в ритейле. Будем рады внести вклад в Программу трансформации ERP в части повышения эффективности работы служб управления персоналом, и надеемся зарекомендовать себя надёжным партнёром», — сказал Андрей Ли, партнёр проекта «Управление персоналом», директор департамента систем управления персоналом компании «Витте Консалтинг».