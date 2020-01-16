Xerox разработал приложение для печати зарплатных листов

Xerox объявил о запуске нового приложения для офисной техники Xerox VersaLink и Xerox AltaLink. Оно позволяет печатать зарплатные листы, выбирая расчетные периоды через интерфейс МФУ. Решение разработали специалисты Xerox по заказу фармацевтической компании «Акрихин».

Новое приложение упрощает и ускоряет печать расчетных листов со сведениями о заработной плате. Оно позволяет самостоятельно получать эти документы всем сотрудникам компании, в том числе тем, у которых нет постоянного рабочего места и корпоративной электронной почты.

«У нас работают около 400 сотрудников производства, у которых нет доступа к электронной почте, но каждому из сотрудников по закону необходимо предоставлять зарплатные листы. Приложение Xerox заметно упростило печать этих документов, — сказал Алексей Терентьев, директор по информационным технологиям компании "Акрихин". — Теперь сотруднику достаточно подойти к МФУ, сделать несколько кликов на сенсорном экране, и он получает всю необходимую информацию о своем заработке за любой расчетный период».

Чтобы напечатать зарплатный лист с помощью приложения, сотрудник должен сначала пройти авторизацию. Для этого система отправляет на телефон пользователя SMS с уникальным кодом, который надо ввести на МФУ. Потом сотрудник может выбрать расчетный период, открыть предварительный просмотр документа и отправить его на печать.

«Благодаря платформе Xerox ConnectKey принтеры и МФУ Xerox VersaLink и Xerox AltaLink способны адаптироваться к любым задачам пользователей, — сказал Алексей Малышев, руководитель отдела внедрения проектов компании "Xerox Россия". — Причем можно не только выбрать дополнительные инструменты из галереи Xerox App Gallery, но и заказать разработку нового приложения. Мы и наши партнеры тщательно проанализируем задачи заказчика и создадим программный продукт, который будет решать их с максимальной эффективностью».

Приложение для печати зарплатных листов доступно в галерее Xerox App Gallery и легко устанавливается на любое МФУ семейств Xerox VersaLink и Xerox AltaLink непосредственно через его интерфейс. Наряду с новым приложением в галерее представлены: технические решения для оптимизации обслуживания заказчиков; коммуникационные и справочные приложения для обмена информацией с коллегами и связи с партнерами; приложения, которые интегрируют документы в систему электронного документооборота и помогают более эффективно выстраивать рабочие процессы.