«К2Тех» назвал четыре тренда рынка ИТ-инфраструктуры

Российский ИТ-рынок переживает стадию структурной трансформации: инфраструктура становится не просто набором инструментов, а залогом устойчивости и развития бизнеса. Представители заказчиков и производителей аппаратных и программных решений выделили четыре ключевых тренда, определяющих будущее ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

От задач импортозамещения к инновациям: мы перестали догонять Запад и начали создавать новое

На сегодняшний день участники рынка России сходятся во мнении, что импортозамещение и технологическая независимость — это не конечная цель и не завершенный процесс, а новая реальность. В повестке больше нет задачи поиска «один в один» аналогов западных решений. Компании фокусируются на том, что доступно уже сегодня: локальных решениях, азиатских и других доступных на рынке стеках и open source. Отечественные производители ускорили развитие линейки своих продуктов и сформировали четкие дорожные карты. Благодаря этому российские enterprise-решения уже способны обеспечить функциональность, привычную заказчикам по зарубежным системам.

Отечественные производители ПО и оборудования изначально закладывают в свои решения механизмы информационной безопасности. Этому во многом способствует поддержка на законодательном уровне: соответствие решений требованиям ФСТЭК и ГОСТам в части процессов безопасной разработки. Еще один вектор развития связан не только с доработкой решений под текущие запросы бизнеса, но и с умением предвосхищать будущие потребности. Многие вендоры уже сегодня адаптируют продукты под задачи ИИ, а интеграторы закладывают в проекты потенциал долгосрочной и устойчивой эксплуатации инфраструктуры.

«Cо многими клиентами диалог изменился кардинально. Мы уже способны закрыть базу, и заказчики ждут от нас новых идей. Именно в этой точке сегодня работает весь рынок. Сейчас мы внедряем новую технологию взаимодействия систем хранения с вычислительными ресурсами. Мы видим, что это есть и в мировой практике. Нас поддержали коллеги из Orion soft, обеспечив через свои приложения ответную часть диалога. Для меня это пример новой тенденции: мы перестаем догонять кого-то, признаем, что освоили все основные возможности, и уже ищем новые горизонты», — сказал директор продуктового направления СХД Tatlin Yadro Егор Литвинов.

Партнерство на всех уровнях: курс на единство рынка

Текущие отношения между участниками ИТ-рынка можно охарактеризовать как партнерские. Производители дорабатывают решения на основе обратной связи, получаемой напрямую от заказчиков или через интеграторов. В силу того, что вендорские продукты уже закрывают базовые потребности, интеграторы концентрируются на выборе оптимальных решений и специфических доработках под требования бизнеса.

Ранее в распоряжении интеграторов не было готовых списков совместимости, приходилось тестировать и проверять, запустятся ли необходимые операционные системы и платформы виртуализации на конкретной модели сервера. Сегодня вендоры активно работают над совместимостью продуктов. Так, у одного лишь производителя Orion soft более 220 подтвержденных интеграций с партнерами. Если раньше производителям аппаратных решений было достаточно держать в фокусе трех-пяти производителей софтверных решений, то сегодня их количество исчисляется десятками. Тестирование совместимости и создание интеграций выделились в отдельное направление, в котором участвуют все игроки рынка. Это снижает риски, упрощает внедрение и стимулирует формирование экосистем.

«Благодаря технологическим партнерствам многие крупные вендоры сформировали портфели решений, которые «из коробки» интегрируются друг с другом. Например, почтовый сервер может быть от одного производителя, а более удобный почтовый клиент – от другого. В итоге выигрывает весь рынок. Мы как интегратор быстрее внедряем такие комбинированные решения, получаем предсказуемый результат и функциональность, которая превосходит проприетарные связки решений одного вендора. В ряде случаев мы сами выступаем связующим звеном между производителями, убеждая их в необходимости интеграции. В этот момент именно мы выступаем заказчиками в глазах вендоров», – сказал руководитель направления ИТ-инфраструктуры «К2Тех» Алексей Зотов.

Экосистемы vs «зоопарк» систем: проблема «зоопарка» в его закрытости

На ИТ-рынке распространено мнение, что «зоопарк» систем – это плохо. Многие вендоры убеждены: в инфраструктуре должен доминировать один поставщик, который становится неотъемлемой частью бизнеса заказчика. С одной стороны, такой подход усиливает зависимость и ведет к vendor-lock. С другой – на практике он трудно реализуем: корпоративная ИТ-инфраструктура формировалась годами и включает множество разнородных ИТ-систем. Заказчики выделяют две основные проблемы «зоопарка»: наличие устаревших технологий и неработающих интеграций, а также его закрытость.

Переход к экосистемному подходу также несет в себе определенные риски: замкнутость внутри одной платформы. При этом экосистемы способны обеспечить устойчивость и масштабируемость заказчиков, а также диверсификацию для вендоров. Успешными станут те из них, кто сохранит возможность полноценной интеграции с внешним рынком, например, через открытые API-интерфейсы.

ИТ-лидер как архитектор бизнес-ценности: идти от ценностей, а не от инструментов

В условиях многообразия решений, стремительного появления новых технологий и необходимости постоянно повышать эффективность инвестирования ИТ-бюджетов роль ИТ-лидера меняется. Сегодня он должен уметь объяснять каждое внедрение через призму бизнес-эффекта: где оно сокращает расходы, ускоряет процессы и помогает компании «делать больше за меньшее». Финансовая грамотность и стратегическое мышление становятся не менее важными, чем технические знания. Роль ИТ-лидера сместилась от управления инфраструктурой к стратегическому планированию. Критически важно приоритизировать проекты по показателям эффективности, учитывать совокупную стоимость владения ИТ-системами, а также находить баланс между ресурсами в собственном контуре и в партнерской среде.

«Для ИТ-лидеров сегодня нужно быть квалифицированными инвесторами, а не просто пользователями или исполнителями. Любое принятое решение должно исходить не из технологических трендов, а из бизнес-потребностей. При этом важно творчески подходить к построению ИТ-инфраструктуры: оставлять пространство для экспериментов и искать новые комбинации, но одновременно отделять технологический хайп от реальных бизнес-задач», – сказал руководитель практики управления ИТ-мощностями «Газпром нефти» Кирилл Носков.