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Ермоленко Олег

СОБЫТИЯ


15.10.2026 Олег Ермоленко, МТС Exolve: Без автоматизации и ИИ-помощников команда топовых кибербезопасников бессильна перед лицом киберугроз 1
16.05.2017 Maykor-GMCS автоматизировала электронный документооборот для МТТ 1
20.03.2017 МТТ перешел на омниканальную CRM 1
17.11.2016 IBS Platformix модернизировал инфраструктуру хранения данных для МТТ 1
29.06.2016 МТТ модернизировала АПК своей ИТ-инфраструктуры, используя решения для хранения и обработки данных Hitachi Data Systems 1
06.06.2016 «Межрегиональный Транзиттелеком» модернизировал ИТ-инфраструктуру с помощью решения Hitachi Unified Storage VM 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Ермоленко Олег и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 5
Hitachi - Хитачи 1503 3
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 3
МТ-Интеграция - GMCS 379 2
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 2
Maykor - GMCS 45 2
Microsoft Corporation 25887 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1369 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1772 1
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 151 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16196 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54984 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18406 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36873 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8761 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10878 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3309 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23251 2
IPX - Internetwork Packet Exchange - межсетевой обмен пакетами 44 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13657 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3280 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26631 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2376 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5366 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4572 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1193 1
Оператор связи - B2O - Business-to-Operator - Рынок межоператорских телекоммуникационных услуг связи - Система аналитической отчетности по данным межоператорских расчетов 88 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13831 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3214 1
CPaaS - Cloud Communication Platform-as-a-Service - коммуникационные платформы как сервис 40 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 953 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 771 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4939 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence - TPRM - Third-Party Risk Management 2480 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28627 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26492 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7351 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7495 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8423 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7887 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24826 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3298 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14142 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2205 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12497 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3836 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1328 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36047 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1188 1
Hitachi Unified Storage - HUS - HUS VM 18 3
Hitachi Vantara VSP - Hitachi Virtual Storage Platform 67 3
Hitachi FMD - Hitachi Flash Module Drive - Hitachi Flash Storage (HFS) 11 2
Microsoft Dynamics 1199 2
МТС - МТТ Бизнес ВАТС - Виртуальная АТС - Unified Communications 32 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 953 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 417 1
Microsoft Dynamics CRM 565 1
Яхина Ирина 40 2
Балихин Олег 5 2
Никифоров Алексей 16 1
Скачков Юрий 52 1
Барановский Александр 5 1
Черникова Ксения 5 1
Савчук Аурика 8 1
Гладкий Александр 3 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1396 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12453 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6247 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6698 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 416 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5561 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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