Чили Сантьяго

Чили - Сантьяго

СОБЫТИЯ


19.11.2025 Масштабный сбой Cloudflare из-за ошибки в файле почти не отразился на России, но нарушил работу X, Spotify, ChatGPT и других ИТ-платформ 1
04.05.2023 Российский робот «Промобот» стал гидом в Национальном историческом музее Чили 1
06.08.2020 Москва впервые вошла в топ-20 в глобальном рейтинге цифровой трансформации 1
20.04.2020 G-Core Labs открывает точку присутствия в Чили 1
17.04.2018 Стоимость умных городов к 2025 году превысит $2 трлн 1
09.11.2015 2ГИС выпустил планы этажей Шереметьево 1
12.10.2015 2ГИС добавил планы этажей аэропорта Толмачёво 1
26.02.2015 La Gran Guia S.A выбрала TrueConf для организации видеоконференцсвязи между офисами в Чили 1
11.12.2014 Российский стартап SmartProgress получит $32,5 тыс. от чилийского акселератора 1
05.11.2013 Негенетические изменения – ключ к выживанию 1
06.12.2012 eKassir вышла на рынок Латинской Америки 1
29.04.2011 Династию Габсбургов сгубило кровосмешение 1
02.04.2010 В Индонезии, Чили и Пакистане произошли землетрясения 1
19.03.2010 "Сухой" представит на авиакосмическом салоне в Чили истребители Су-35 и Су-30МК2 1
16.03.2010 В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,7 1
12.03.2010 В Чили произошло сильное землетрясение 1
01.03.2010 Число жертв землетрясения в Чили превысило 700 человек 1
27.02.2010 Сильное цунами ударит по 7 странам и Антарктике 1
29.05.2008 Два землетрясения зафиксированы в Чили 1
25.03.2008 В Чили произошло землетрясение 1
17.12.2007 В Чили произошло землетрясение силой 6,7 балла 1
15.11.2007 В Чили произошло мощное землетрясение 1
26.10.2007 Стоматологи подсказали способ лечения наркомании 1
27.11.2006 Племя мапуче против локализованной Windows 1
27.11.2006 Племя мапучу против локализованной Windows 1
09.12.2002 Чилийские власти аннулировали лицензию оператора Nextel 1
22.08.2002 Nortel поставит чилийскому оператору SmartCom оборудование стандарта CDMA2000 1Х 1
16.02.2001 Hewlett-Packard поставит оборудование для центров данных OptiGlobe 1
02.11.2000 Сеть Global Crossing достигла Чили 1
01.09.2000 Компания AT&T Latin America купила за $46.5 млн. емкости международной сети Global Crossing 1
04.08.2000 Nokia поставит систему ADSL-связи в Чили 1

Публикаций - 31, упоминаний - 31

Чили и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25209 3
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications - Global Crossing - Global Crossing North America - Global Crossing Europe - South American Crossing - Atlantic Crossing - Pacific Crossing - Asia Global Crossing - East Asia Crossing 192 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 364 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1583 2
AT&T South - BellSouth 231 1
Citrix Systems 838 1
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 115 1
G-Core Labs 73 1
Google LLC 12207 1
Amazon Inc - Amazon.com 3120 1
PayPal 661 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 1
HP Inc. 5753 1
AT&T Inc 1697 1
HP - Hewlett-Packard 3642 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1310 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1392 1
TrueConf - ТруКонф 424 1
Promobot - Промобот 150 1
Tholons 3 1
eKassir - Екассир Банковские Системы 28 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 465 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 51 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 109 1
Связной ГК 1384 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
Этажи 0 1
Москвариум - Центр океанографии и морской биологии 5 1
Политех - Политехнический музей 34 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 190 3
Судебная власть - Judicial power 2402 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 745 2
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России - Центральный Музей революции СССР 82 1
Правительство Венесуэлы - Президент Венесуэлы - органы государственной власти 40 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2700 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 666 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1026 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 118 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3232 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 255 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72546 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56786 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17030 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17773 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25495 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17649 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25554 2
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2258 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28880 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12684 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12969 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 765 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 750 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1766 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1558 1
Аналоговые технологии 2830 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7676 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 546 1
Пульсометр - Пульсомер - монитор сердечного ритма - Heart rate monitor 113 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 339 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1171 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 397 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1521 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1029 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2297 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2436 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3695 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8835 1
Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 510 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 567 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2288 1
Умные платформы 1850 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31796 1
Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 436 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9722 1
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1230 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2043 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8437 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3094 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12303 1
Apple iOS 8211 3
Google Android 14623 3
Microsoft Windows 16275 3
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 2
Hitachi HVS - Hitachi Visualization Suite 5 1
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 223 1
Hitachi Video Management Platform - Hitachi Video Analytics 3 1
Adobe Business Catalyst - Adobe SiteCatalyst 10 1
G-Core Labs CDN 7 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1522 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 200 1
Linux OS 10833 1
Bending Spoons - Evernote 198 1
Microsoft Windows NT 887 1
Microsoft Office 3931 1
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 177 1
Толкачёва Елена 5 2
Голован Дмитрий 10 1
Пуртов Кирилл 39 1
Лавринова Анна 13 1
Янкилевич Евгений 4 1
Маликов Максим 2 1
Torrealba Fernando - Торреальба Фернандо 1 1
Salinas Santiago - Салинас Сантьяго 1 1
Laviolette Steve - Лавиолетт Стив 1 1
Darwin Charles - Дарвин Чарльз 25 1
Матышев Георгий 1 1
Ефимов Владимир 144 1
Самошкин Дмитрий 20 1
Яхина Ирина 40 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 918 1
Кивокурцев Олег 93 1
Чили - Республика 483 19
Россия - РФ - Российская федерация 155875 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53351 10
Америка Латинская 1876 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45530 4
Европа 24606 4
Перу - Республика 286 4
Чили - Вальпараисо 6 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 439 3
Бразилия - Федеративная Республика 2443 3
Аргентина - Буэнос-Айрес 65 3
Америка - Американский регион 2188 3
Испания - Королевство 3758 3
Бразилия - Рио-де-Жанейро 91 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18102 2
Индия - Bharat 5670 2
Америка Южная 868 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3378 2
Чехия - Прага 206 2
Колумбия - Республика 537 2
Индонезия - Республика 1000 2
Аргентина - Аргентинская Республика 600 2
Бразилия - Сан-Паулу 175 2
Мировой океан - World Ocean 519 2
Мексика - Мехико 78 1
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 341 1
Чили - Антофагаста 3 1
Индонезия - Танимбар - Малуку - Амбон 13 1
Колумбия - Богота 19 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13549 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18475 1
Сингапур - Республика 1904 1
Канада 4979 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1056 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1394 1
Япония - Токио 1005 1
Филиппины - Республика 580 1
Южная Корея - Сеул 371 1
Россия - СФО - Новосибирск 4624 1
Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake - 567 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54734 5
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1822 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10482 3
Стихийные бедствия - Цунами - Tsunami 509 3
Английский язык 6858 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51039 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31647 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17333 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2903 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2856 2
Зоология - наука о животных 2781 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1327 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25828 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4920 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1389 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11390 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3770 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1285 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 8045 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6918 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5930 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 379 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 654 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1251 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10664 1
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 318 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8210 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1555 1
Ботаника - Растения - Plantae 1110 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 392 1
Великая депрессия - Great Depression 33 1
Экономический кризис 2008-2009 годов 56 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3759 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4229 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1672 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5488 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3755 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4739 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4306 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11399 8
AP - Associated Press 2006 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6006 2
New Scientist 1448 1
Newsbytes News Network 379 1
Сellular News 31 1
CNews Энергоэффективное освещение 28 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 845 1
Frost & Sullivan 203 1
TSGI - Tholons Super Cities Services Globalization Index Top100 - глобальный рейтинг цифровой трансформации городов 3 1
IDC - International Data Corporation 4942 1
Pontifical Catholic University of Chile - Католический университет Чили - Епископский католический чилийский университет - Папский католический университет 3 1
UCSC - University of California, Santa Cruz - Калифорнийский университет в Санта-Крузе - Lick Observatory - Обсерватория Лики - Ликская обсерватория 15 1
University of Western Ontario - Университет Западной Онтарио 21 1
День молодёжи - 27 июня 986 1
