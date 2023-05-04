Российский робот «Промобот» стал гидом в Национальном историческом музее Чили

Один из российских роботов «Промобот», разработанный компанией-резидентом «Сколково», начал свою работу в Национальном историческом музее Чили, расположенном в городе Сантьяго. Робот исполняет функции гида-консультанта, рассказывая об истории Чили и помогая посетителям составить маршрут по музею. Об этом CNews сообщили представители компании «Промобот».

В ближайшее время робот сможет проводить полноценные экскурсии для посетителей музея. Он будет рассказывать об экспонатах, связанных с колониальным периодом, борьбой за независимость, а также политической и культурной истории Чили. Робот ответит на вопросы посетителей и покажет фото- и видеоматериалы.

Применение робота поможет решить проблему безопасности экскурсоводов, повысить качество сервиса и экскурсий, а также увеличить поток посетителей музея. Робот общается сразу на пяти языках: русском, английском, китайском, арабском и турецком, что позволит привлечь туристов и улучшить качество их обслуживания.

Промобот

«На данный момент наши роботы активно применяются в сферах, где важную роль играет сервис: туризм, здравоохранение, банковский сектор, аэропорты. Музеи не являются исключением, тут также присутствуют “ошибки человеческого фактора”, которые робот просто не способен совершить — сказал директор по развитию «Промобот» Олег Кивокурцев. — Роботизация музеев может кардинально изменить их образ в сознании молодого поколения».

Это не первые промоботы-музейные гиды. Сегодня роботы гиды, также трудятся в музее современной истории России в Москве, в историческом парке «Россия — моя история», расположенном в городе Пермь, а также в политехническом музее Москвы и в музее естественной науки «Москвариум».

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Компания «Промобот» основана в 2015 г. в Перми. В том же году компания стала резидентом Сколково. «Промоботы» трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей. Их можно встретить в Московском метро, Музее современной истории России, НПФ Сбербанка. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.