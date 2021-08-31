Windows 11 будет официально доступна с 5 октября

Microsoft объявила дату выхода новой ОС Windows 11 — это 5 октября 2021 года. С этого дня станет доступно бесплатное обновление до Windows 11 для соответствующих требованиям ПК с Windows 10 и станут доступны для приобретения новые компьютеры с Windows 11.

11 главных особенностей новой Windows 11.

Новый дизайн и звуки: современные, свежие, чистые и красивые, дающие ощущение спокойствия и легкости. Теперь «Пуск» использует возможности облака и Microsoft 365 для отображения последних файлов независимо от того, на каком устройстве их просматривали.

Еще более эффективная мультизадачность и оптимизация пространства экрана с помощью Snap Layouts, Snap Groups и Desktops. Чат Microsoft Teams, интегрированный в «Панель задач».

Виджеты, новая персонализированная новостная лента на базе ИИ, поможет еще быстрее получать важную информацию, в сочетании с производительностью, скоростью и эффективностью Microsoft Edge она позволит быть еще продуктивнее в Сети.

Windows 11 — это лучшая Windows для геймеров. Она раскроет весь потенциал устройства благодаря таким технологиям, как DirectX12 Ultimate, DirectStorage и Auto HDR. С Xbox Game Pass for PC или Ultimate можно получить доступ к более чем сотне высококачественных игр для ПК с Windows 11 за невысокую ежемесячную плату. (Xbox Game Pass продается отдельно).

В Windows 11 появится новый Microsoft Store с переработанным дизайном, благодаря которому будет проще находить любимые приложения, игры, фильмы и сериалы в одном проверенном источнике. Продолжение внедрения Android-приложений в Windows 11 и Microsoft Store благодаря нашему сотрудничеству с Amazon и Intel; тестирование для участников программы Windows Insiders начнется уже в ближайшие месяцы.

Windows 11 — самая инклюзивная версия ОС Windows с новыми улучшенными специальными возможностями для людей с особыми потребностями.

Windows 11 открывает новые возможности для разработчиков и креаторов. Теперь еще больше разработчиков и независимых поставщиков программного обеспечения (ISV) смогут размещать свои приложения в Microsoft Store. Кроме того, созданы новые инструменты для девелоперов, помогающие упростить разработку нативных и веб-приложений, а также обновлять внешний вид и интерфейс приложений.

Цифровое перо, сенсорной и голосовой ввод для скорости, производительности и улучшенных возможностей Windows 11.

Windows 11 — операционная система для гибридной работы, адаптирующаяся под особенности и потребности работы и с безопасностью, положенной в основу; ИТ-администраторы справятся с ее развертыванием и управлением — в новой версии ОС Windows, как и прежде, все будет просто и знакомо. Коммерческие заказчики также могут протестировать Windows 11 в предварительной версии уже сегодня в Azure Virtual Desktop или после открытия общего доступа и в новой Windows 365.