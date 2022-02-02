В России стартовали продажи ноутбука-трансформера Vivobook 13 Slate OLED

Asus объявила о старте продаж Vivobook 13 Slate OLED в России. Это 13,3-дюймовый разъемный ноутбук-трансформер на базе операционной системы Windows, причем, новейшей ее версии – Windows 11. Больше не нужно носить с собой разные гаджеты для работы и развлечений – это устройство, обладающее по-настоящему разносторонними талантами, будет вашим надежным помощником в делах, а развлечения с ним станут ярче благодаря OLED-дисплею и четырехъядерному процессору Intel.

Жизнерадостный дизайн Vivobook 13 Slate OLED сочетается с универсальностью его конструкции: съемная полноразмерная клавиатура может легко отсоединяться, а чехол превращается в подставку, которая благодаря встроенному шарниру позволяет устанавливать экран под комфортным для работы углом до 170°. Высокоточный стилус нового поколения Asus Pen 2.0 крепится к корпусу с помощью магнитного держателя и всегда под рукой.

«Операционная система Windows 11 обеспечивает непревзойденные возможности для работы, игр и развлечений, и новый Asus Vivobook 13 Slate OLED отлично подходит для всех трех сценариев», – сказала Николь Дезен, вице-президент корпорации Microsoft по продажам устройств партнерам, в выступлении на онлайн-презентации устройства.

В 2022 г. Vivobook 13 Slate OLED будет доступен в четырех версиях оформления, включая два варианта декоративной отделки, созданные совместно с художниками Стивеном Харрингтоном и Филипом Колбертом. В художественных версиях оформления отразились современная поп-культура и яркая индивидуальность – неизменная черта всех устройств серии Vivobook.

Ноутбук Asus Vivobook 13 Slate OLED

Vivobook 13 Slate OLED – это настоящий развлекательный центр. Большая 13,3-дюймовая сенсорная панель OLED с технологией Dolby Vision способна воспроизводить 1,07 млрд цветов, заставляя подвинуться обычные планшеты. Соотношение сторон 16:9 отлично подходит для просмотра широкоформатных фильмов и телепередач, в отличие от форматов 16:10 и 4:3, оставляющих черные полосы сверху и снизу. Сертификация PANTONE Validated и охват цветового пространства кинематографического уровня (100% DCI-P3) гарантируют безупречную точность цветопередачи, а сертификация DisplayHDR True Black 500 означает, что дисплей устройства способен воспроизводить глубокий истинно черный цвет и чистые светлые оттенки. Высокий уровень контрастности 1000000:1 обеспечивает хорошую детализацию даже в самых темных сценах. Среди прочих преимуществ OLED-дисплеев – очень низкое время отклика (0,2 мс) и сниженная интенсивность потенциально вредного для здоровья глаз синего света (на 70% ниже, чем в обычных ЖК-панелях), что подтверждается сертификацией TÜV Rheinland.

За п качество звучания Vivobook 13 Slate OLED отвечает аудиосистема из четырех широкодиапазонных динамиков с поддержкой технологии пространственного звучания Dolby Atmos. Интеллектуальный усилитель позволяет значительно увеличить громкость динамиков без искажения, получая чистое, но при этом до 3,5 раза более громкое звучание, чем со стандартным усилителем.

Разумеется, для потоковых видеотрансляций и облачных игр необходимо быстрое и надежное интернет-подключение, поэтому Vivobook 13 Slate OLED наделен встроенным контроллером Wi-Fi 6, работа которого дополнительно улучшена с помощью фирменной технологии Asus WiFi Master. Чтобы убедиться в преимуществах этого устройства для игр, при покупке Vivobook 13 Slate OLED в подарок предлагается бесплатная подписка на сервис Xbox Game Pass сроком на 1 месяц.

Развлечения, которые Vivobook 13 Slate OLED готов разделить с вами, включают не только просмотр медиаконтента, но и творческие виды хобби, например, рисование с помощью высокоточного стилуса Asus Pen 2.0. Этот стилус совместим с протоколом Microsoft Pen Protocol 2.0, поддерживает частоту опроса 266 Гц и способен распознавать 4096 уровней давления и силу нажатия от 5 до 350 граммов. Четыре сменных наконечника стилуса имитируют привычные грифели простых карандашей жесткостью 2H, H, HB и B для создания художественных скетчей и зарисовок от руки. Стилус легко подзаряжается с помощью обычного адаптера через разъем USB C. Он также способен подключаться к устройству по интерфейсу Bluetooth, чтобы можно было выполнять различные действия с помощью кнопок на корпусе стилуса, например, делать скриншоты или перелистывать слайды презентаций. Стилус Asus Pen 2.0 идеально подходит для работы в популярных приложениях для творчества Adobe, поэтому покупателям Vivobook 13 Slate OLED в подарок предлагает пробная подписка на сервис Adobe Creative Cloud сроком на 1 месяц.

Когда работа не ждет, Vivobook 13 Slate OLED готов предложить все необходимое для решения рабочих задач прямо на ходу. Просто подключите к Vivobook 13 Slate OLED съемную клавиатуру – и он превратится в классический рабочий ноутбук. Расстояние между центрами клавиш составляет 19,05 мм, как у стандартных полноразмерных настольных клавиатур, а ход клавиш – 1,4 мм. Комфортному набору текста также способствуют изогнутые шляпки клавиш. Большой тачпад отличается максимальной отзывчивостью и точностью, а специальное ультрагладкое покрытие гарантирует легкое скольжение.

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За быструю работу ноутбука отвечает мощная аппаратная конфигурация, включающая четырехъядерный процессор Intel с тактовой частотой 3,3 ГГц, твердотельный накопитель емкостью до 256 ГБ с интерфейсом PCIe Gen3.0 x4 и до 8 ГБ высокоскоростной оперативной памяти LPDDR4X. Более того, технология Intel Bridge позволяет запускать любые Android-приложения из операционной системы Windows 11.

Если ужно подключить наушники, USB-флешку или быстро передать файлы – к вашим услугам – два порта USB-C, аудиоразъем и слот для карты памяти microSD. Для безопасной биометрической авторизации в кнопку включения ноутбука в качестве опции может быть встроен сканер отпечатков пальцев.

Зарядить аккумулятор устройства внушительной емкости 50 Вт·ч тоже не составляет никакого труда. Технология USB-C Easy Charge означает, что Vivobook 13 Slate OLED можно подзарядить, используя портативный аккумулятор или любое зарядное устройство с разъемом USB-C. Зарядное устройство, поставляемое в комплекте, позволяет пополнить заряд аккумулятора до 60% всего за 39 минут.

Vivobook 13 Slate OLED оснащен двумя камерами – 5-мегапиксельной веб камерой на фронтальной стороне и 13-мегапиксельной камерой на задней панели для съемки фото и видео. Технология интеллектуального шумоподавления обеспечивает чистое звучание голоса пользователя, даже когда вокруг него шумно.

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Помимо стандартного варианта оформления, Vivobook 13 Slate OLED будет выпущен еще в трех вариантах отделки, отражающих веяния современной поп-культуры.

Версия в отделке карго (Cargo Edition) включает характерные для этого стиля элементы – шнуровку на крышке и чехол с сетчатым карманом на молнии для мелких аксессуаров. В начале 2022 г. Vivobook 13 Slate OLED появится в двух художественных вариантах отделки (Artist Edition), созданных совместно со Стивеном Харрингтоном и Филипом Колбертом. Стивен Харрингтон – известный калифорнийский художник, работающий в очень своеобразном современном стиле, узнаваемые черты которого перенесены в оформление специальной версии ноутбука. Лондонский художник Филип Колберт взял за основу версию устройства в стиле карго (Cargo Edition) и разработал для нее уникальное сюрреалистическое оформление.

Версии устройства, оформленные в сотрудничестве с художниками, получат уникальный дизайн чехла-подставки, коробки, мягкого транспортировочного чехла, клавиатуры, жесткого чехла и дополнительно – наклейки для клавиатуры. В комплекте с версией в дизайне Филипа Колберта (Philip Colbert Artist Edition) также идет пара шнурков в уникальном оформлении. Стандартные версии Vivobook 13 Slate OLED поставляются в комплекте с клавиатурой, чехлом-подставкой и стилусом Asus Pen 2.0.