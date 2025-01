Билл Гейтс: Я плохо управлял Microsoft и допустил одну из величайших ошибок в истории. Компания потеряла $400 миллиардов

Основатель Microsoft Билл Гейтс признался, что из-за его плохого управления корпорацией она упустила возможность стать единственным конкурентом Apple на рынке мобильных платформ. Эту нишу занял Google со своей ОС Android, а Microsoft пришлось уйти с этого рынка и полностью отказаться от дальнейшей разработки мобильной версии Windows. По подсчетам Гейтса, это стоило Microsoft около $400 млрд.

Последствия ошибки одного человека

Миллиардер Билл Гейтс (Bill Gates), известный в первую очередь как основатель софтверной корпорации Microsoft, рассказал, что совершил грандиозную ошибку в управлении своей компании, в результате которой абсолютное большинство смартфонов в мире работают на Android, а не на Windows Phone. Как пишет портал Unilad, Гейтс винит в этом себя и топ-менеджмент Microsoft, заявляя, что допустил ошибку, когда был на должности СЕО Microsoft.

Гейтс не стал уточнять, в чем конкретно заключалась совершенная им ошибка. Возможно, в том, что в свое время он недооценил возможности интернета, о чем он упоминал ранее.

По подсчетам Билла Гейтса, тот факт, что конкуренцию Apple на рынке мобильных платформ теперь составляет Google, а не Microsoft, обошелся последней примерно в $400 млрд. Он добавил, что совершенная им ошибка была не только «чрезвычайно важной» (a super important one), но и, вероятно, «одной из величайших ошибок всех времен» (one of the greatest mistakes of all time).

При этом у Microsoft были все шансы занять нишу, которую ныне удерживает Google. У корпорации задолго до выхода самого первого iPhone в 2007 г. была собственная мобильная платформа Windows Mobile, предназначенная для смартфонов, а на тот момент Android представлял собой буквально прошивку для цифровых фотоаппаратов.

Lula Oficial / Wikipedia Даже несмотря на грандиозную ошибку Гейтс по-прежнему является мультимиллиардером, а Microsoft в ходит в десятку крупнейших компаний мира

«В мире программного обеспечения, в частности, для платформ, это рынки, где победитель получает все. Так что, знаете ли, величайшая ошибка – это какое-то неумелое управление, в котором я участвовал, из-за которого Microsoft не стала тем, чем является Android. То есть сегодня именно Android – это стандартная не-Apple платформа для телефонов», – заявил Гейтс.

Упущенное время

Платформа Windows Mobile имеет устаревший по современным меркам интерфейс с настолько маленькими элементами, что управлять им с комфортом можно лишь при помощи стилуса, как было в большинстве смартфонов тех лет, или при помощи навигационных кнопок, как в культовой раскладушке Motorola MPx200. Это открыто высмеивал Стив Джобс (Steve Jobs) на презентации первого iPhone, в котором интерфейс настроен под касания пальцами.

Но Microsoft далеко не сразу выпустила соответствующее обновление Windows Mobile – оно вышло лишь в 2010 г. и называлось Windows Phone 7. Система мало того, что вышла спустя целых три года после дебюта iOS, так еще и через два года после появления платформы Android в том виде, в котором ее сейчас знает весь мир.

Иными словами, Microsoft пропустила вперед сразу двух сильнейших конкурентов, предоставив им значительную фору по времени. Билл Гейтс никак не объяснил это, хотя на тот момент у Microsoft были все возможности по быстрой адаптации Windows Phone под новые требования к мобильным системам. Android, к примеру, переделали под современный лад всего за полтора года – система для смартфонов с сенсорным экраном вышла в сентябре 2008 г., хотя поначалу Google планировала сделать ее для мобильников с аппаратной клавиатурой.

Нет приложений – нет рынка

Билл Гейтс вскользь затронул основную проблему, уничтожившую Windows Phone как таковую. Под нее почти не было приложений – система оказалась в центре замкнутого круга, из которого так и не смогла вырваться. Разработчики не хотели писать под нее софт, поскольку потребителей не интересовали смартфоны на ее основе, а не интересовали они их потому, что под Windows Phone почти не было приложений.

К моменту релиза Windows Phone 7 у Apple и Google уже были свои магазины приложений с очень выгодной по тем временам системой выплат разработчикам. Microsoft опоздала и здесь.

Гейтс добавил: «Это действительно принцип "победитель получает все". Если у вас вдвое меньше приложений или на 90% меньше, вы на пути к полной гибели».

К слову, аналогичная проблема существует и у настольной Windows – у нее десятилетиями не было своего магазина приложений, и лишь в последние годы Microsoft начала активно продвигать свой Microsoft Store (ранее Windows Store). Но на момент становления мирового рынка ПК достойных конкурентов у Windows не было, к тому же система позволяла (и позволяет) устанавливать софт из абсолютно любых источников, так что в итоге Windows – самая популярная настольная ОС в мире с долей мирового рынка 73.41% (StatCounter, декабрь 2024 г.).

Что до Windows Phone, то эту систему Microsoft «похоронила» в 2017 г. Других мобильных платформ в ее распоряжении нет.