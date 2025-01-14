Lenovo Motorola MP серия смартфонов
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Lenovo Motorola MP и организации, системы, технологии, персоны:
|Dixis - Диксис 359 5
|Евросеть 1404 3
|Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
|Русский стандарт Банк 441 1
|Евросеть Техмаркет 80 1
|36,6 - аптечная сеть 90 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 5
|Связь-Экспокомм 113 1
|День молодёжи - 27 июня 896 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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