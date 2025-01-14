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Lenovo Motorola MP серия смартфонов



14.01.2025 Билл Гейтс: Я плохо управлял Microsoft и допустил одну из величайших ошибок в истории. Компания потеряла $400 миллиардов 1
07.11.2019 Билл Гейтс: Windows Mobile чуть не захватила мир. Но мы облажались из-за Internet Explorer и властей США 1
29.06.2006 Выбор ZOOM.CNews: лучшие смартфоны и коммуникаторы 1
15.07.2005 Аналитики не хотят списывать КПК на берег 1
15.03.2005 "Евросеть" обвинили в краже мобильного русификатора 1
11.03.2005 Paragon Software Group обвинил "Евросеть" в незаконном использовании ПО 1
26.01.2005 Мобильные телефоны: хиты продаж декабря 1
20.12.2004 Практика: вся правда о PocketPC 1
15.06.2004 Motorola MPx200: Windows в GSM-телефоне 1
03.06.2004 Михаил Дорогов: Диверсификация - удел успешных компаний 1
11.05.2004 Symbian OS возрождается в смартфонах 1
27.11.2003 Смартфон Motorola – скоро в России 1
22.10.2003 Пополнение в ряду смартфонов 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Lenovo Motorola MP и организации, системы, технологии, персоны:

Lenovo Motorola 3501 9
Microsoft Corporation 24625 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 5
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1262 4
Siemens AG - Siemens Group 2589 3
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1364 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 2
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 188 2
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп 329 2
Divizion 54 2
Motorola Inc 1140 2
i-Mate 53 2
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 466 2
Кварта Технологии - Quarta Technologies - Кварта Технолоджис 68 2
Google LLC 11775 1
Apple Inc 12100 1
HP Compaq Computer Corp 1916 1
Lenovo Group 2292 1
LG Electronics 3614 1
HP Inc. 5685 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 1
HTC Corporation 1499 1
Ростелеком 9700 1
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services 258 1
ACCESS PalmSource 81 1
Samsung Electronics 10254 1
Toshiba Corporation 2927 1
Hitachi - Хитачи 1464 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Sharp Corporation 1041 1
Canalys 231 1
Pantech Group - Pantech&Curitel Communications 152 1
Motorola Solutions - Psion 124 1
Benefon 59 1
Casio 332 1
MiTAC 66 1
Milestone 59 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 1
Dixis - Диксис 359 5
Евросеть 1404 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
Русский стандарт Банк 441 1
Евросеть Техмаркет 80 1
36,6 - аптечная сеть 90 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 550 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 177 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 484 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27845 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24451 7
Smartphone Folding - Smartphone Clamshell - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 533 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 5
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1236 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 5
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 4
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2257 4
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6395 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9981 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 4
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1025 4
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3906 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1854 3
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 783 3
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3457 3
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1305 3
ROM - Read-Only Memory - ПЗУ - Постоянное запоминающее устройство - элемент электронной вычислительной техники 284 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5664 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 3
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 1405 3
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 780 3
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1157 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1823 2
SDIO - Secure Digital Input Output - Защищенный цифровой входной выход, тип защищенного интерфейса цифровой карты 78 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4742 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2120 2
Монохромное изображение - Monochrome image 622 2
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4633 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2391 7
Microsoft Windows 15656 7
Nokia Symbian OS 1400 6
Oracle Java - язык программирования 3075 5
Microsoft Windows Mobile 2003 156 5
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1621 3
ACCESS PalmSource - Garnet OS - Palm OS 468 3
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson P - серия смартфонов 67 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 2
Google Android 13994 2
Apple iOS 7809 2
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 352 2
HP Compaq iPaq Pocket PC 312 2
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 592 2
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 218 2
Nokia 7650 63 2
Microsoft Exchange Server ActiveSync - Microsoft Sync Framework - MS Exchange ActiveSync 92 2
Nokia 7610 33 2
Nokia Sseries - серия телефонов 148 2
Microsoft Internet Explorer Pocket - Microsoft Internet Mobile 37 2
Rover - RoverPC 102 2
Siemens S - Siemens SX - Siemens SL - Siemens SK - Siemens SF - Siemens ST - серия мобильных телефонов 94 2
Paragon Software Group - LEngSmart 3 2
HP - palmOne - Handspring Treo 108 2
Microsoft Windows 10 1758 1
Microsoft Edge - браузер 1995 1
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 254 1
StatCounter 395 1
Microsoft Windows 10 Mobile - Microsoft Windows Mobile 10 92 1
HTC Dream - T-Mobile G - смартфон 71 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 559 1
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 288 1
Intel XScale - микропроцессорное ядро 244 1
Microsoft Outlook 1390 1
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  355 1
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME Java MIDP - Mobile Information Device Profile 100 1
Fujitsu Pocket LOOX 81 1
Microsoft Smartphone 11 1
HTC Qtek 44 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 911 3
Москалева Татьяна 73 2
Гуляева Татьяна 39 2
Ксенин Алекс 311 2
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 281 1
Jackson Thomas Penfield - Джексон Томас Пенфилд 25 1
Хрусталь Оксана 25 1
Блохин Николай 2 1
Дорогов Михаил 5 1
Лубнин Кирилл 29 1
Лаптев Дмитрий 6 1
Караулов Павел 13 1
Малафеев Андрей 51 1
Пашкевич Иван 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 2
Колумбия - Республика 528 1
США - Колумбия 65 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 1
Китай - Тайвань 3984 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
США - Вашингтон - Редмонд 228 1
Европа 21767 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Финляндия - Финляндская Республика 3603 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 2
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 489 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Английский язык 6634 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1721 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 157 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 431 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
Ergonomics - Эргономика 1597 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 572 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 503 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
The Verge - Издание 554 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 194 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
ITResearch 119 1
Mobile Research Group 79 1
Связь-Экспокомм 113 1
День молодёжи - 27 июня 896 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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