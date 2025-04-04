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Лаптев Дмитрий
|04.04.2025
|Более 200 тыс. e-commerce бизнесов смогут рассказать о себе бесплатно на главной странице «Яндекса» 1
|28.03.2005
|Мобильные телефоны: хиты продаж марта 1
|26.01.2005
|Мобильные телефоны: хиты продаж декабря 1
|06.12.2004
|Мобильные телефоны: хиты продаж ноября 1
|04.11.2004
|Мобильные телефоны: хиты продаж октября 1
|11.10.2004
|Мобильные телефоны: хиты продаж сентября 1
|02.09.2004
|Мобильные телефоны: хиты продаж августа 1
Лаптев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Евросеть 1412 6
|Dixis - Диксис 359 6
|Евросеть Техмаркет 80 5
|Связной ГК 1372 1
|Лента - Сеть розничной торговли 2127 1
|Золотое яблоко 19 1
|Brandshop - Брендшоп 9 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 1
|Хрусталь Оксана 25 5
|Москалева Татьяна 73 5
|Гуляева Татьяна 39 2
|Манджиков Очир 56 1
|Опритова Мария 2 1
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