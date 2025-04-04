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Индексная книга (каталог) CNews*
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Лаптев Дмитрий



04.04.2025 Более 200 тыс. e-commerce бизнесов смогут рассказать о себе бесплатно на главной странице «Яндекса» 1
28.03.2005 Мобильные телефоны: хиты продаж марта 1
26.01.2005 Мобильные телефоны: хиты продаж декабря 1
06.12.2004 Мобильные телефоны: хиты продаж ноября 1
04.11.2004 Мобильные телефоны: хиты продаж октября 1
11.10.2004 Мобильные телефоны: хиты продаж сентября 1
02.09.2004 Мобильные телефоны: хиты продаж августа 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Лаптев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10347 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5698 6
Siemens AG - Siemens Group 2601 6
Lenovo Motorola 3504 4
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1262 4
Pantech Group - Pantech&Curitel Communications 152 4
Divizion 54 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 2
Sony 6567 2
LG Electronics 3634 1
Sharp Corporation 1043 1
Yandex - Яндекс 7620 1
Евросеть 1412 6
Dixis - Диксис 359 6
Евросеть Техмаркет 80 5
Связной ГК 1372 1
Лента - Сеть розничной торговли 2127 1
Золотое яблоко 19 1
Brandshop - Брендшоп 9 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 1
Smartphone Folding - Smartphone Clamshell - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 534 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24557 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24813 5
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3939 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28168 4
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3802 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7391 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8596 3
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2261 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52165 3
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4769 3
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6444 2
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1526 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8012 2
Умные платформы 1734 1
PIM - Product Information Management - Управление информацией об изделии 114 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4867 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1239 1
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1035 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24619 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25846 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13975 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12612 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6461 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12918 1
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 1406 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14061 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4844 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12933 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5950 1
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 973 1
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1884 1
Фотокамеры - Встроенная камера - Built-in camera 399 1
Полифония - Polyphony 254 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11421 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3472 1
DSLR - Digital single-lens reflex camera - Цифровой зеркальный фотоаппарат 655 1
Карты памяти - Запоминающее устройство 2272 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1724 1
Фотокамеры - Цифровой зум - ультразум - масштабирование изображения - апскейлинг, upscaling - даунскейлинг, downscaling 462 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson T - серия мобильных телефонов 59 6
Nokia 3310 66 5
Nokia 7610 33 5
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson P - серия смартфонов 67 4
Siemens M - Siemens ME - серия мобильных телефонов 22 4
Siemens A - Siemens AX - серия мобильных телефонов 24 4
Siemens C - Siemens CX - серия мобильных телефонов 52 4
Nokia 6100 10 4
Nokia 6610 - Nokia 6610i 12 4
Oracle Java - язык программирования 3123 3
Nokia 6230 - Nokia 6230i 47 3
Samsung SGH - серия смартфонов 171 3
Siemens S - Siemens SX - Siemens SL - Siemens SK - Siemens SF - Siemens ST - серия мобильных телефонов 94 3
Nokia 6260 11 3
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson K - серия мобильных телефонов 83 2
Nokia 1100c - Nokia 1100 26 2
Microsoft Outlook 1404 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1009 1
Lenovo Motorola MP - серия смартфонов 13 1
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 1
Lenovo Motorola Moto - Moto Z - Moto X - Moto G - Moto E - серия смартфонов 135 1
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 352 1
Nokia 6630 18 1
Nokia 6170 9 1
Nokia 6670 9 1
Nokia 2600 10 1
Яндекс.Маркет 996 1
Хрусталь Оксана 25 5
Москалева Татьяна 73 5
Гуляева Татьяна 39 2
Манджиков Очир 56 1
Опритова Мария 2 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43910 6
Россия - РФ - Российская федерация 147708 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14266 1
США - Дикий Запад - Американский Старый Запад 95 1
Азия - Азиатский регион 5596 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2791 3
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 495 3
Fashion industry - Индустрия моды 251 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11081 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1763 1
Английский язык 6720 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1775 1
Геология - Ледник - Glacier 212 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24582 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4980 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5631 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 296 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2316 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1362 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6235 1
День молодёжи - 27 июня 928 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1227 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355381, в очереди разбора - 759118.
Создано именных указателей - 173382.
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