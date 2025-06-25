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Яндекс Ритм
УПОМИНАНИЯ
|25.06.2025
|Инфлюенсеры и пользователи смогут делиться тематическими подборками товаров и образов на главной «Яндекса» 2
|04.04.2025
|Более 200 тыс. e-commerce бизнесов смогут рассказать о себе бесплатно на главной странице «Яндекса» 2
Яндекс Ритм и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7831 2
|Telegram Group 2261 1
|Опритова Мария 3 2
|Гуляев Богдан 1 1
|Лаптев Дмитрий 7 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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