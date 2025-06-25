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Инфлюенсеры и пользователи смогут делиться тематическими подборками товаров и образов на главной «Яндекса»

Сервис «Яндекс Ритм» запустил новую функцию, которая дает возможность инфлюенсерам и пользователям создавать и делиться тематическими подборками образов и товаров, которые представлены в сервисе. Коллекции будут отображаться в ленте «Яндекс Ритма» и на главной странице ya.ru под поисковой строкой. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Например, стилист может сделать подборку летних платьев от локальных марок, а дизайнер — показать, какой мебелью обставить квартиру в скандинавском стиле. Ссылкой на коллекции можно поделиться с клиентами, прикрепить к обзору в соцсети или поделиться в чате с друзьями. Коллекции увидят люди со схожими интересами в персонализированной ленте на главной странице «Яндекса». Свои коллекции можно дополнить и товарами, которые не представлены в сервисе, через кнопку «Добавить товар».

Активируя опцию «Показывать коллекцию в ленте», автор открывает доступ к ней для всех пользователей сервиса. Искусственный интеллект проанализирует добавленные посты и предложит несколько вариантов названия. Для сохранения приватности коллекции можно воспользоваться опцией «Секретная коллекция»: доступ к подборке будет ограничен для всех, кроме автора.

«Мы добавили коллекции в «Яндекс Ритм», чтобы пользователи сервиса могли делиться своими идеями и образами в том числе прямо на главной ya.ru. Авторы коллекций смогут вдохновлять на покупки и образы огромную аудиторию «Яндекса». Мы планируем и дальше развивать новые возможности сервиса для пользователей», — сказала Мария Опритова, CPO «Яндекс Ритм».

В «Яндекс Ритме» и на главной ya.ru уже можно увидеть коллекции интересных образов и идей для уютного дома от лайфстайл-инфлюенсеров: Алины Антиповой (naydiadminatouch), Елизаветы Дубровиной (mishekovna life), Анны Клименко («Шопоголичная Ани»), Кристины Полтавченко («Кружок по стилю | Kristallina»), Елизаветы Колосовой (i_confetti) и др.

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«С помощью сервиса «Яндекс Ритм» я могу делиться своими идеями и вдохновлять людей на стильные образы. Это способ показать разнообразие локальных марок и помочь людям найти то, что им действительно подходит. Больше не нужно собирать отдельно ссылки, картинки, мудборды, цены, достаточно создать коллекцию и поделиться ссылкой с клиентом. Это сильно экономит мое время и дает возможность делать больше интересного контента для аудитории», — сказала Татьяна Бобылева, стилист и автор телеграм-канала «Надень».

Для бизнеса, чей контент используется для создания коллекций, это возможность увеличить узнаваемость и привлечь новых клиентов.

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