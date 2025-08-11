«Яндекс» предложил блогерам зарабатывать на продвижении товаров

«Яндекс» подключил блогеров к продвижению товаров через рекомендательную систему «Яндекс.Ритм». Также представители бизнеса смогут заниматься платным продвижением своих товаров через данную платформу.

Новые возможности «Яндекс.Ритм»

Платформа «Яндекс.Ритм», представляющая из себя рекомендательную систему для продвижения товаров, объявила о начале работы с блогерами и запуске платного продвижения товаров. Об этом руководитель проекта Мария Опритова рассказала на фестивале Yandex Eco Open Air.

«Яндекс.Ритм» доступен через сайт, мобильное приложение и на главной странице «Яндекса». Сейчас с «Яндекс.Ритм» работает более 4 тыс. компаний, платформа имеет 56 млн уникальных посетителей в месяц. До недавнего времени размещать рекомендации товаров на платформе могли только представители бизнеса.

С 18 августа они смогут покупать продвижение своих товаров в ленте, настроив его через личный кабинет на «Яндекс.Директ». При этом внешне такие посты ничем не будут отличаться от обычных. Также владельцы брендов смогут продвигать свои товары с помощью амбасадоров.

Продвижение товаров блогерами через «Яндекс.Ритм»

Одновременно блогеры получают возможность продвигать товары через «Яндекс.Ритм» путем размещения постов. Также, как и пользователи платформы, они также смогут создавать свои подборки товаров и делиться ими (представители бизнеса не могут это делать).

Для блогеров будет создан отдельный личный кабинет. Среди аудитории 18-24 лет 43% людей следят за блогерами и 61% делают покупки по рекомендациям блогеров. отмечает Опритова. А через «Яндекс.Ритм» блогеры получат доступ к миллионной аудитории платформы.

Для работы с «Яндекс.Ритм» блогеры должны зарегистрировать и пройти премодерацию. У них уже должна быть страница в социальных сетях с не менеее чем 1 тыс. подписчиков и опытом продвижения товаров.

Также расширился список тем, которые освещает «Яндекс.Ритм». Новыми категориями стали дизайн интерьеров, авто и путешествия, в скором время добавится категория услуг в сфере красоты. К настоящему моменту уже были доступны такие категории, как мода, строительство и ремонт, музыкальные инструменты, красота и уход, украшения и аксессуары, туристическое и спортивное снаряжению, еда, досуг, детские товары, техника и электроника, цветы и подарки, товары для животных, товары для дома и дачи.

Результаты взаимодействия брендов с «Яндекс.Ритм»

По словам руководителя группы по работе с клиентами «Яндекс.Ритм» Екатерины Харктевич, для активного бизнеса «Яндекс.Ритм» обеспечивает 500 тыс. показов ежемесячно. CTR (отношение количество кликов к числу показов) составило 2,4%, CR (коэффициент конверсии посетителей) в части доли посетителей, положивших товары в корзину) - 2,4%, в части совершивших покупки - 0,2%.

Харкевич привела статистику по результатам использования крупными брендами платформы «Яндекс.Ритм». Магазин женской одежды Love Republic на 5% увеличила количество кликов в рекламной сети «Яндекса» (ЯСА) и на 1% - количество добавлений товара в РСЯ. Согласно post-view-аналитике, пользователи, которые видели посты в «Яндекс.Ритм», совершили 7,5% всех покупок на сайте.

Интернет-магазин одежды Self Made количество кликов в РСЯ увеличилось на 63%, количество добавлений в корзину в РСЯ - на 15%. Согласно post-view-аналитике, пользователи, которые видели посты на «Яндекс.Ритм», совершили 12% от всех покупкой на сайте.

У магазина «ВсеИнструменты.ру» (работает в сфере DIY, «Сделай сам») взаимодействие с «Яндекс.Ритм» обеспечило 4% от доходов и 12% от продаже в РСЯ. В то же время ДРР (доля рекламных расходов, определяется как отношение расходов на рекламу к полученным от нее доходам) оказался ниже целевого значения, но выше, чем по РСЯ.

По словам Харкевич, сейчас блогеры могут напрямую договорятся с представителями бизнеса о монзтизации. В будущем планируется внедрение CPA-модели с оплатой за совершенные пользователями через рекомендации блогеров покупки.

Социальная сеть Wibes от Wildberries

Ранее объединенная компания Wildberries - Russ запустила социальную сеть Wibes, призванную продвигать товары через маркетплейс Wildberries. Платформа работает по CPO-модели - комиссия взимается с селлеров за успешные продажи. Блогеры, работающие как самозанятые, могут подключить к продвижению товаров, в которых заинтересованы селлеры, и снять на них короткие видео-обзоры. Размер комиссии составит 10%, из них 5% будет передаваться блогерам.