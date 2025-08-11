Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181065
ИКТ 14079
Организации 10943
Ведомства 1482
Ассоциации 1045
Технологии 3491
Системы 26030
Персоны 77930
География 2913
Статьи 1540
Пресса 1241
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2696
Мероприятия 865

Харктевич Екатерина


УПОМИНАНИЯ


11.08.2025 «Яндекс» предложил блогерам зарабатывать на продвижении товаров 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Харктевич Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8001 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 309 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 78 1
Лента - Сеть розничной торговли 2200 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 875 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3024 1
AdTech - CTR - Click-Through Rate - показатель кликов 112 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11828 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4998 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11009 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3172 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12626 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4073 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 308 1
Яндекс Реклама - Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 88 1
Опритова Мария 5 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2838 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для дома, интерьера, дачи и сада - Goods for home, cottage and garden 59 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 318 1
Зоология - наука о животных 2733 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1758 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6172 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 576 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1378260, в очереди разбора - 741450.
Создано именных указателей - 181065.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще