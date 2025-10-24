Интернет как торговый центр: россияне совмещают досуг и покупки онлайн

57% россиян воспринимают социальные платформы, онлайн-магазины, контентные сервисы и маркетплейсы как пространство для отдыха и вдохновения — современный аналог торгового центра, где покупки сочетаются с досугом. На фоне цифровой усталости формируется запрос на селективность: пользователи хотят проводить время в интернете осознанно — в безопасной, гармоничной и созидающей единой цифровой среде, где контент и товары отобраны с вниманием к качеству и уместности без лишнего шума и с пользой для себя.

Данные основаны на исследовании «Яндекс Ритма», проведенном в сентябре 2025 г. среди 1280 активных интернет-пользователей России.

Половина россиян отмечает усталость от потока информации в интернете, такие данные отражены в исследовании «Яндекс Ритма». В основном, пользователи проводят время в интернете ради общения и поиска товаров. На этом фоне 63% пользователей предпочитают оставаться в едином цифровом пространстве, где можно видеть уместный контент по интересам от брендов и блогеров и сразу переходить к товарам, минуя информационный шум. Так формируется запрос на селективный тип контента – тот, который не перегружает, а помогает выстраивать предсказуемое и гармоничное пребывание в сети с учетом эстетических и тематических предпочтений.

54% пользователей сталкиваются с проблемой «пустого скроллинга» и безрезультатного поиска идей для покупок, когда время тратится, но ничего нужного не находится. Селективный контент снимает это напряжение: избавляет от перегрузки, упорядочивает онлайн-опыт и возвращает ощущение контроля. В отличие от социальных сетей, где идеальные образы часто кажутся недостижимыми, здесь контент становится созидательным — помогает воплотить вдохновение в реальные решения, соотносящиеся с повседневным контекстом пользователя. Так пользователи отмечают, что хотят видеть в своих лентах: ассортимент магазинов и брендов (52%), идеи для покупок (31%), вдохновляющие изображения (25%) и контент конкретных блогеров и инфлюенсеров (21%).

Почти 60% российских пользователей регулярно листают страницы интернет-магазинов. А каждый третий отметил, что за последние две недели совершал покупки в социальных платформах. Более половины опрошенных (62%) еженедельно встречают в ленте товары, которые хотели бы купить, а среди постоянных пользователей интернета этот показатель достигает 75%. Прежде чем принять решение о покупке 79% возвращаются к понравившемуся товару несколько раз.

Тем не менее, одним из самых популярных действий пользователей в интернете остается – листание ленты без цели, так делает 41% пользователей.

«Селективность — это не про ограничение, а про качество среды, — отметили представители «Яндекс Ритма». — Пользователи стремятся выстраивать вокруг себя цифровое пространство, в котором чувствуют себя спокойно и уверенно. Они хотят видеть только тот контент, которому доверяют, который вдохновляет и не перегружает. Поэтому и формируется новая норма онлайн-поведения: не искать больше, а выбирать лучше. Сегодня важно не просто предложить человеку товар, а помочь ему провести время в сети осознанно — в цифровой гармонии, предсказуемой и созидающей среде. Сейчас в нашем сервисе пользователи в среднем листают по 18 постов за сессию, и в 9% случаев совершают активное действие — лайк, подписку или сохранение. Селективный контент становится фильтром доверия: он позволяет сохранить внимание, снизить цифровую усталость и вернуть ощущение комфорта от пребывания онлайн».

Больше всего времени в интернете проводят зуммеры и поколение альфа. Пользователи 12–24 лет проводят в интернете более шести часов в день, 25–44 лет — около пяти, 45–54 лет — 4,5 часа, а пользователи старше 55 лет — почти три часа.

В целом, каждый третий россиянин проводит значительную часть дня в интернете – больше 6 часов. Пик активности приходится на вечер: 48% пользователей наиболее активны с 17:00 до 22:00, а 56% покупают товары, которые увидели, сидя в интернете перед сном.

83% пользователей ежедневно листают ленты, чтобы провести время, а 47% отмечают усталость от объема информации в интернете, поэтому запрос на селективный контент закономерен: аудитория стремится к более упорядоченному онлайн‑пространству, где можно спокойно наблюдать и проводить время осознанно. Как в торговом центре, где только любимые магазины, предсказуемая атмосфера и можно просто быть, вдохновляться и выбирать без давления и спешки.